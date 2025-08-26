Протестиращи нахлуха в болницата в Русе. Искат справедливост

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град, пише БТА.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение.

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела", каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев.

За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.

Протестиращите скандираха "Убийци" и влязоха във фоайето на АГ комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева.

Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората са излязат пред вратата на АГ комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

