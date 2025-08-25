Започват проверки за починалата родилка в Русе

Започват засилени провеки за смъртта на родилката в Русе.

Окръжната прокуратура в Русе разследва смъртта на 21-годишната Габриела Георгиева от град Две могили. Тя е постъпила на 21 август за второ раждане на дете, но 52 часа по-късно умира в интензивното отделение на болница "Канев".

Младата жена постъпва за раждане в 0.13 ч на 21 август и час по-късно ражда момченце в добро общо състояние. В четвъртък и петък се оплаквала от болки и въпреки че това е нормално състояние за следродов период, лекарите назначават изследвания и консултация с хирург.

Нито хирургът открива причина, нито на скенера се вижда изменение на тазовите органи. Болките на родилката са били успокоени с аналгетици, но в ранните часове на съботния ден тя рязко се влошава и въпреки 90-минутните реанимационни действия умира.

За изясняването на случая от болницата сами са сигнализирали Окръжна прокуратура.

"В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания - образни, лабораторни и АГ, които са в реда. Така че е спазен лечебно-диагностичният план.

Винаги има неясни причини, ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да съобщим, защото е сезирана прокуратурата", каза медицинският директор на болницата д-р Лидия Стефанова и допълни, че ако се установи нечия вина, ще бъде понесена отговорност.

Младата жена е съпруга на общинския съветник от партия „ДПС – Ново начало“ в Две могили Светлин Георгиев, съобщава Русе Медиа.

Съпругът ѝ Светлин Георгиев разказа с болка за последните моменти с нея: „Питах ги какво има на жена ми – нали ѝ нямаше нищо, само болки в корема.

Казах ѝ, че всичко ще се оправи, че е в техните ръце. Погледна ме в очите и…“ – споделя той през сълзи

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com