Ключова промяна в сърцето на София

Ключова промяна с движението на градския транспорт в сърцето на София.

От 25 август ще започне ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“, съобщават от Столична община.

Ремонтът е изключително належащ и неотложен. Съобразен е да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града.

Проектът се финансира от Столична община и се изпълнява от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа.

Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи.

Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“. За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии преминаващи в района.

По ул.“Граф Игнатиев“, съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти.

Движението на пенделни трамваи би било възможно единствено в условия на напълно обезопасено трамвайно трасе, изолирано от останалите участници в движението, както и при наличие на спирки в двете посоки. В противен случай се нарушават изискванията на Закона за движение по пътищата и се създават рискове за пешеходци, велосипедисти и пътния трафик.

Извеждането и експлоатацията на трамвайни мотриси в участъка между пл. „Журналист“ и МС „Витоша“ не е подходящо решение за продължителен период от време, тъй като участъкът е отдалечен от трамвайно депото, което сериозно ще затрудни техническото обслужване, а при авария – извеждането на мотрисите. Осигуряването на по-голям брой заместващи автобуси е затруднено предвид техническата и кадрова възможност на „Столичен автотранспорт“ към момента.

