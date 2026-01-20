БАБХ иззе 792 кг стоки без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

БАБХ иззе 792 кг стоки от животински произход без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 792 кг стоки от животински произход при проверка на бус, влизащ в страната през ГКПП „Капитан Андреево“.

На 19 януари на пункта е проверен бус с турска регистрация, пристигнал за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени яйца - 108 кг, кашкавал - 170 кг, сирене - 340 кг и краве масло - 174 кг. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Списък с продуктите, които са разрешени за въвеждане с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България.

Внос на продукти от животински произход в ЕС.

