Зелена буболечка подлуди TikTok: Новата мания- отглеждаш ги като домашни любимци

Интернет отново доказа, че е способен да превърне в знаменитост абсолютно всичко. Дори една обикновена зелена буболечка! Новата мания в TikTok се нарича „green buge“ и превръща дребните зелени насекоми в истински любимци на потребителите. Те ги снимат, разговарят с тях, измислят им забавни реплики и заливат видеата с десетки зелени емотикони, пише списание People.

Манията набира популярност през последните месеци, а клиповете показват насекоми, открити сред природата, в градината или дори отглеждани като домашни любимци. На пръв поглед нищо необичайно. Само че вместо да пищят от ужас при вида на шестокракото същество, потребителите му се радват като на малко пухкаво котенце.

Какво всъщност е „green buge“?

Зад странното название не се крие нов животински вид. „Green buge“ е нарочно изкривено изписване на английското словосъчетание за зелена буболечка. Подобен интернет хумор стои и зад популярното название „doge“, използвано за кучета.

Героите на видеата най-често са насекоми от семейство Tettigoniidae, познати на английски като katydids – дългопипалести скакалцоподобни насекоми, близки до щурците.

Много от тях изглеждат като оживели листа. Телата им са яркозелени, крилата наподобяват листна повърхност, а дългите антени придават на миниатюрните създания почти комичен вид.

Тази външност всъщност е забележителна природна маскировка, която им помага да се скриват от хищници. Само че в TikTok същият камуфлаж им е осигурил съвсем различна съдба – световна интернет популярност.

Разговарят с буболечките като с бебета

Най-любопитното в новата тенденция не са самите насекоми, а начинът, по който хората общуват с тях.

Потребителите измислят своеобразен детински език, в който обикновеното цвърчене може да се превърне в „бип-бип“, а зеленото насекомо получава миловидни прякори.

В един от клиповете потребителят @ryderthwhat се обръща към зелена буболечка с въпроса защо е толкова уплашена. Насекомото се отдалечава от пръста му, който почуква по стъклото на съда, в който се намира.

Подобни ситуации се превръщат в миниатюрни комедийни спектакли. Човекът говори, буболечката бяга, а зрителите ѝ приписват емоции, характер и дори собствено мнение.

Видеата се отличават и с друга особеност – буквално преливат от зелени емотикони. Ябълки, детелини, сърца, растения, батерии и всякакви други зелени символи се появяват почти след всяка дума.

Зрителите вече защитават правата на зелените любимци

Феновете не се ограничават само с гледането на видеата. В коментарите те започват да използват същия чудат език, създавайки собствена интернет общност.

В клип, публикуван от @caseohslilgoober, авторът подканя издаващото звуци насекомо да се изкаже по-силно, сякаш очаква от него важна реч.

Един от коментиращите обаче предлага доста по-прозаично обяснение – буболечката вероятно не е щастлива, а издава предупредителни звуци, защото се опитва да се защити. Посланието му е категорично: оставете зеленото същество на мира!

И тази забележка, разбира се, е придружена от цяла лавина зелени емотикони.

Видеото събира над 100 000 харесвания, а част от потребителите признават, че тъкмо сега откриват необичайната мания.

От интернет шега до истински домашен любимец

За някои хора увлечението се оказва толкова силно, че виртуалната любов преминава в реалния живот.

Потребителят на Instagram @redamancyartx разказва пред People, че за първи път се запознава с тенденцията благодарение на профила @0rthoptera в TikTok, където се публикуват видеа със зелени дългопипалести насекоми.

Вдъхновен от тях, любителят на безгръбначни животни решава да си отглежда три такива създания. Новите домашни любимци получават имената Дог, Пикси и Кръмбъл.

Постепенно собственикът им също започва да публикува видеа със зелени буболечки, превръщайки се в част от новата онлайн общност.

Според него именно чудатият, добродушен хумор прави тенденцията толкова привлекателна. Хората, които харесват безгръбначните или ги отглеждат, откриват място, където могат да споделят интересите си и да срещат съмишленици.

Още по-важно е, че подобни видеа променят начина, по който публиката възприема насекомите – от плашещи и неприятни същества те постепенно се превръщат в симпатични и забавни герои.

Зелените красавци са и малки чудеса на природата

Отвъд шегите в социалните мрежи тези насекоми заслужават внимание и по съвсем научни причини.

В света са описани хиляди видове от семейство Tettigoniidae, разпространени на всички континенти с изключение на Антарктида. Много от тях са невероятни майстори на маскировката, като имитират не само цвета, но и жилките и формата на листата.

Насекомите са известни и със своите звукови сигнали, които използват за общуване и привличане на партньори. При много видове звуците се получават чрез триене на специализирани части на крилата.

И макар в интернет да приличат на малки зелени анимационни герои, те си остават диви животни, които не бива да бъдат безпокоени само заради поредното забавно видео.

В крайна сметка новата мода има и своята симпатична страна. Докато социалните мрежи обикновено се надпреварват да показват най-скъпото, най-красивото и най-необикновеното, сега звездата може просто да седи върху едно листо.

И да бъде зелена.