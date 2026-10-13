Затвориха летището в Нюрнберг. Какво се случва

Летището в германския град Нюрнберг бе временно затворено заради предполагаема извънредна ситуация във въздуха, съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА. Самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, се приземи благополучно, след като бе ескортиран от изтребители „Юрофайтър“. Въпреки успешното кацане работата на аерогарата остана нарушена, а полицията обезопаси района.

По данни на местните власти машината е подала аварийния код 7500, който сигнализира за отвличане на самолет. Освен това радиовръзката с пилота е била прекъсната. „От съображения за сигурност бяха задействани съответните процедури за тревога“, се посочва в полицейско съобщение, цитирано от Sky News.

Засега обаче предполагаемата извънредна ситуация не е потвърдена, уточниха от полицията.

Тревогата е възникнала само часове след сигнали за възможен дрон в района на летището. Трима пилоти независимо един от друг съобщили, че са забелязали обект, вероятно безпилотен летателен апарат, по време на излитане или кацане.

Сигналите са подадени тази сутрин между 02:00 и 04:00 часа местно време. В издирването на обекта се включили летищните власти, граничната полиция и ръководството на въздушното движение. Полицията изпратила и хеликоптер, но не успяла да потвърди наличието на дрон.

Инспекторатът на граничната полиция на летище Нюрнберг е започнал разследване. Първоначалните сигнали за неизвестния обект довели до временни смущения във въздушния трафик, а последвалата тревога около самолета от Корфу наложила задействането на допълнителни мерки за сигурност.