Заради жегите в Европа: Затварят училища, забраняват алкохола

Жестока и безмилостна гореща вълна обхвана Западна Европа, като счупи десетки температурни рекорди и принуди властите да въведат драстични извънредни мерки. Жегата не подмина и Балканите, където басейните и водните паркове се препълниха от хора, търсещи спасение от парещото слънце. Ситуацията в много държави бързо ескалира от обичайно лятно време в реална криза за общественото здраве.

Франция блокира училища и забрани алкохола

Във Франция положението стана критично, след като термометрите прехвърлиха 40 градуса по Целзий. Владее червен код за опасно време в рекордните 35 департамента в страната. Очаква се екстремната вълна да засегне пряко над 35 милиона френски граждани. Поради тази причина над осемстотин училища остават напълно затворени, а други хиляда и осемстотин са с драстично намалени учебни часове.

Жегата помрачи и традиционния Празник на музиката. Редица френски градове изцяло отмениха събитията от фестивала, а в други беше наложена пълна забрана за продажба и употреба на алкохол по улиците. Властите предприеха този ход, за да ограничат случаите на опасна дехидратация сред хората. Черната статистика вече отчете смъртни случаи, след като четирима младежи се удавиха в град Безансон при опит да се разхладят във водоемите.

Извънреден режим във Великобритания и Испания

Обединеното кралство също се намира под сериозен удар от слънцето. Властите там издадоха извънредно четиридневно предупреждение за екстремно високи температури. Очакванията са термометрите на Острова да достигнат 38 градуса. Синоптиците предупреждават, че има огромна вероятност да бъде подобрен историческият рекорд за месец юни от 35 градуса, регистриран чак през далечната хиляда деветстотин седемдесет и шеста година в Саутхемптън.

В Испания положението не е по-различно, като жителите на столицата Мадрид споделят, че жегата е напълно изтощителна. Хората масово търсят малкото останала сянка в парковете и се спасяват с ледени напитки и ветрила, докато чакат температурната вълна да отмине.

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