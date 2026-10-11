За първи път от години! Вдовицата на Георги Илиев се появи (СНИМКИ)

Мая Илиева направи рядка публична поява в София. Вдовицата на Георги Илиев - боса на ВИС 2, който бе показно разстрелян през 2005 в Слънчев бряг, се появи сред специалните гости на изложба в столицата, съобщава „Уикенд“.

51-годишната Илиева, която през последните години предпочита да стои далеч от светските събития и медийното внимание, разгледа представените произведения и очаквано привлече интереса на присъстващите.

Снимка: Facebook

За събитието тя беше избрала небрежно-елегантна визия в характерния за нея сдържан стил. Илиева от години е известна с предпочитанията си към изчистени тоалети и дискретна елегантност и остана вярна на този моден почерк и при последната си поява.

Впечатление направи и естественият ѝ външен вид. Две десетилетия след смъртта на съпруга ѝ Мая продължава да бъде разпознаваема почти по същия начин, по който публиката я помни от времето на по-честите ѝ светски изяви.

Снимка: Facebook

Междувременно в личния живот на Илиева настъпи важна промяна. Наскоро тя стана баба за първи път, след като дъщеря ѝ Криста роди момченце в Испания.

Според публикацията детето се е появило на бял свят през пролетта, а Мая е пътувала до Испания за раждането. Така семейството посрещна ново поколение повече от 20 години след смъртта на Георги Илиев.