Видовден дойде! Думите са камък - връщат се стократно

Видовден дойде! Това е един от онези български празници, които не блестят с пищни ритуали, а с тишината на дълбоката народна мъдрост. Ден, в който времето сякаш спира, за да се чуе онова, което през останалите дни се премълчава. Ден на възмездието, на равносметката, на истината, която излиза наяве като светкавица в летен здрач.

Той се отбелязва на 28 юни и от векове е натоварен с усещането, че в този ден светът става прозрачен. Човекът - също. И затова българинът казва: „Ще дойде Видовден!“ – не като закана, а като напомняне, че всичко има своя миг на разкриване.

Денят, в който невидимото става видимо

Според народните вярвания на Видовден нищо не може да бъде скрито. Нито лошата дума, нито доброто дело, нито неправдата, нито милостта. Всичко изплува. Всичко се вижда.

Това е денят, в който човекът стои срещу собствената си съвест и разбира дали е живял в правда или в измама. Затова и празникът се пада в средата на годината - като естествена спирка по пътя, в която да се обърнеш назад и да видиш какво си оставил след себе си.

Забраните, които пазят дома и душата

Видовден е тих празник, но строг. Народът вярва, че в този ден не бива да се върши тежка работа. Жените не перат, не предат, не мият, не местят тежко. Не защото мързелът е благословен, а защото денят е посветен на вътрешната работа - на мисълта, на равносметката, на истината.

Смята се, че ако човек се натовари с труд, ще натовари и годината си с беди. Домът трябва да остане спокоен, за да бъде и съдбата спокойна.

Не се лъже. Не се клюкарства. Не се прави зло. На Видовден думите тежат повече от камък, защото се вярва, че каквото изречеш, ще се върне към теб многократно.

Не се започват нови конфликти. Напротив - денят е подходящ за прошка, за уреждане на стари спорове, за затваряне на рани. Ако простиш на Видовден, казват старите хора, Бог ще прости и на теб.

Гаданията на Видовден - когато съдбата говори

Това е денят, в който човек може да търси знаци. Вярва се, че гаданията са най-верни, защото завесата между видимото и невидимото е най-тънка.

Момите гледат за женитба. Земеделците - за реколта. Старците - за здраве.

А времето на Видовден е като огледало на лятото: ако денят е ясен и слънчев, годината ще бъде плодородна, ако е мрачен - очакват се трудности.

Видовден в българската душевност

В българския фолклор Видовден е символ на справедливостта - не онази човешката, която често закъснява, а онази висшата, която никога не греши.

Това е денят, в който доброто се възнаграждава, а злото се разкрива. Денят, в който човек трябва да бъде честен – пред себе си, пред другите, пред Бога.

И затова изразът „Ще дойде Видовден“ е останал жив и днес. Той е нашият народен начин да кажем, че истината винаги намира път. Че нищо не остава в тъмното. Че всяко дело има своя отзвук.

Видовден днес - празник на съвестта

В модерния свят, където шумът заглушава всичко, Видовден е като тих камбанен звън. Напомня ни да спрем. Да погледнем честно на живота си. Да поправим грешките. Да благодарим за доброто.

Защото на 28 юни, казват старите хора, Бог гледа по-внимателно. И човекът трябва да гледа така.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com