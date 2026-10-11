Тони Стораро с изповед за Азис и синовете. Голямото признание

Изповед като никоя друга направи Тони Стораро в студиото на "120 минути". Той започва пътя си от Шумен като Тунчер Али. Днес всички го познават като Тони Стораро – феноменът без диплома от консерватория, който се превърна в емблема на цял един музикален жанр.

Роден в музикантско семейство, Тони Стораро започва да пее в малки заведения още на 14 години. Следват албуми, клипове, дуети, големи концерти и много награди.

Наричат го „Човекът-глас“ заради специфичния му баритонов тембър. Изпял е над 500 песни.

Пее на четири езика без акцент заради изключителната си слухова памет.

През годините Тони Стораро минава и през тежки изпитания. Пълната загуба на гласа му води до спешна операция, която приключва успешно.

Баща е на двама синове – Фики и Емрах, чийто живот също е на сцената. Тони гради цяла музикална династия Стораро.

За 50-годишния си юбилей и как се оцелява 30 години на върха в музикалната индустрия – Тони Стораро разказа в бТВ.

Стораро определя семейството като най-важното нещо в живота си и споделя, че е преминал през много трудности, за да запази близките си. Той разказва за сватбата на по-малкия си син Емрах, отношенията с децата си, приятелството си с гръцкия изпълнител Василис Карас и предстоящия си юбилеен концерт.

„Аз мога да кажа, че съм много щастлив човек, защото най-важното нещо в живота е семейството, знаете. Аз успях през годините да мина през много премеждия – дали в добро, дали в лошо. Но успях със зъби и нокти да запазя моите семейства“, казва Стораро.

По думите му в музикалния бранш е трудно човек да запази семейството си, тъй като често отсъства от дома си с дни и седмици. Той смята, че за това са необходими търпение и подкрепа от страна на партньора. Самият той твърди, че винаги е бил до близките си и е подкрепял родителите си през целия си живот.

„Мисля, че Бог връща всичко. Има една поговорка – ако уважаваш майка си и баща си и получиш тяхната благословия, ти ще бъдеш щастлив човек“, посочва певецът.

Преди няколко дни Стораро ожени и по-малкия си син Емрах. Той определя сватбата като приказка, на която са присъствали около 650 гости от различни краища на България, както и колеги от Гърция и Турция.

„Исках да им направя възможно най-хубавите сватби. Моята роля като баща и като човек, който ще подкрепя семейството, ще продължи. Но оттук нататък си давам едно спокойствие, защото аз моята работа вече съм я свършил. Ожених ги“, казва Стораро.

Той пожелава на двамата си синове да бъдат добри хора, да вървят по правилния път и да отгледат децата си така, както той е отгледал тях. Певецът одобрява и избора на съпруга на Емрах – Айлян. Според него най-важното е младите да се обичат, а родителите трябва да им дадат възможност да се разбират и да се развиват.

Стораро коментира и дали бракът ще промени по-малкия му син, когото определя като по-палавия в семейството. Той смята, че Емрах не е толкова лош, колкото го представят медиите, и се надява, че когато създаде свое семейство и има дете, ще разбере по-добре съветите на баща си.

Певецът обяснява разликата между синовете си с условията, в които са израснали. Когато се е родил Фики, Тони и съпругата му били млади и започнали постепенно да градят живота си. Мечтаели за собствена къща и кола, а синът им е видял какво означава да нямаш достатъчно средства.

„Фики знае какво е нямане. Емрах не знае какво е да нямаш“, казва Стораро.

Той признава, че със съпругата му понякога са угаждали прекалено много на децата си. Дава пример с телефон, който се чупи и още на следващия ден е заменен с нов. Според него така децата не се научават да ценят парите и вещите си.

„Просто да ценят парите. Да живеят по съвсем нормален и смислен начин, както съм живял аз и както са живели баща ми и майка ми“, казва певецът.

Стораро посочва, че съпругата му е по-строгият родител, но признава, че и двамата лесно прощават на синовете си. По думите му децата са открили слабостта им и знаят, че могат да получат прошка, ако се разплачат.

След като синовете му вече са пораснали, певецът мечтае за повече спокойствие и време със семейството си. Представя си бъдещето в по-малък град, в къща с двор, с много внуци, където всички да бъдат заедно.

„Аз без моите деца не мога. Просто това ми е най-слабото място“, споделя той.

Стораро разказва, че семейството му живее в една сграда – той е на първия етаж, Емрах е на втория, а Фики – на третия. Така могат да се виждат по-често, а певецът потвърждава, че се срещат почти всеки ден.

Той е наясно, че за синовете му понякога може да е трудно да бъдат деца на толкова популярен изпълнител. Според него обаче и двамата са успели да намерят собствен път в музиката, без да го имитират.

„Те не имитират Тони Стораро. Единият пее абсолютно друг жанр. Емрах си има собствен стил, който е далеч от мен. Ако пееха като мен, ако имаха моя тембър, тогава нямаше да имат шанс да успеят. В смисъл – един имитатор и нищо повече“, казва Стораро.

Той се надява синовете му не само да постигнат неговите успехи, но и да го надминат. Според него истинското предизвикателство за един артист е да се задържи във времето, а не да има успех само за няколко години.

Певецът смята, че е успял да запази името си благодарение на труда, песните и вярата си в Бога. Той отрича около него да е имало скандали и казва, че се стреми да спазва правилата на живота и да върви по правилния път.

„Ако те е страх от Господ, спазваш правила в живота. Гледаш да вървиш по пътя на Господ. Ако не вярваш в Него, тогава може да хванеш много грешни пътища“, казва Стораро.

Като най-труден период в живота си определя годините на безпаричие. Тогава семейството му е живяло скромно, но според него именно в този период хората могат да бъдат истински щастливи.

„Може би хората, които живеят по-скромен живот, са по-щастливи. Парите не са за всеки. Парите развалят човек. Просто го променят“, казва Стораро, но уточнява, че самият той не се е променил заради тях.

„Аз не мога да кажа, че имам много пари, но парите няма как да ме променят, защото аз имам една такава професия. Аз мога и с 200, и с 300, и с 500, мога и с 20 лева. Аз мога да вляза в една механа, ще изкарам 20 лева днес и пак ще нахраня моето семейство“, обяснява той.

Певецът казва, че иска децата му да възприемат същото отношение към парите. За Фики, който вече има свое семейство, той не се тревожи толкова, но продължава да подкрепя Емрах, докато по-малкият му син изгради стабилна основа в живота си. След това Стораро иска да пътува, да се разхожда и да продължи да прави музика.

Предстоящият юбилеен концерт на 13 май е сбъдване на една от мечтите му. Стораро споделя, че винаги е искал да има голям бенд и за събитието е поканил музикантите на гръцките изпълнители Константинос Аргирос и Василис Карас.

„Те са най-добрите музиканти в Гърция. Аз съм ги подбрал. Говорил съм с тях. Те ме харесват много като певец и приеха поканата много насериозно. В момента репетират уникални музиканти. Уникални. Това ще ми остане като история“, казва той.

Стораро разказва и за приятелството си с Василис Карас, когото определя като свой идол и човек, от когото се е учил.

„Още преди да станем много големи приятели, той за мен беше един учебник, който трябваше да прочета. Той е достигнал много в живота, този човек. И винаги съм искал да подражавам на него. И за мое щастие един ден станахме големи приятели с него. Семейни приятели“, споделя певецът.

Той си спомня за Карас като за човек, който е обичал да се наслаждава на живота, но съжалява, че е пушел много цигари. Стораро използва повода, за да призове колегите си да не пушат, защото гласът е основният инструмент на един певец и трябва да бъде пазен.

Сред българските изпълнители, с които е най-близък, Стораро посочва Софи Маринова, Азис, Естеслава, Емилия и Алисия. По думите му отношенията му с колегите са добри, а през годините те са се подкрепяли и са запазили взаимното си уважение.

Стораро си спомня и първата си среща с Азис: „Беше още в началото, той имаше една песен тогава. Дойде да ме слуша как пея в един ресторант. Запознаваме се и той ми казва „Аз съм влюбен в теб“. Извади си паспорта и изкара моя изрязана снима, носеше си я в паспорта“.

За следващите 50 години от живота си Тони Стораро си пожелава спокойствие и възможност да продължи да пее до последния си дъх. На въпроса коя е любимата му българска дума, той отговаря кратко: „Здраве“.