София зае първото място в една класацията

София зае първото място в класацията на European Best Destinations за най-добрите европейски градове за кратка почивка през 2027 г., изпреварвайки популярни туристически дестинации като Лисабон, Копенхаген и Кан. Българската столица впечатлява със съчетанието от древно наследство, съвременна културна сцена, разнообразна кухня и близост до планината.

Подреждането включва 10 града, подбрани заради възможностите, които предлагат за културни преживявания, разходки, гастрономически открития и нестандартни пътувания. Крайният резултат е определен след 33-дневно гласуване сред абонатите на бюлетина на European Best Destinations. В него са участвали 11 614 души, като всеки е можел да подкрепи до три дестинации от предварителен списък с 64 европейски места, подготвен от независими туристически журналисти.

София – история, изкуство и планина

Римски останки, православни храмове със златни куполи, музеи, галерии и оживени кафенета са сред основните причини София да застане начело на класацията. Изданието обръща внимание и на българската кухня и вино, концертите на открито и лесния достъп до зелените склонове на Витоша.

Сред препоръчаните забележителности са храм-паметникът „Св. Александър Невски“, Националната галерия „Квадрат 500“ и Регионалният исторически музей. Културният календар предлага събития през цялата година – от „София Филм Фест“ през пролетта до летния фестивал A to JazZ.

Особено място заема Боянската църква със средновековните си стенописи от 1259 г., смятани за значим паметник на европейското изкуство. За любителите на природата Витоша предлага туристически маршрути, прохладни гори и панорамни гледки към столицата.

Според European Best Destinations именно съчетанието от история, култура, кулинарни преживявания и природа превръща София в привлекателен избор за градска почивка.

Кои са останалите градове в топ 10?

2. Лисабон, Португалия – Исторически квартали, цветни фасади с традиционни плочки азулежу, художествени галерии, ресторанти и оживени пазари превръщат португалската столица в предпочитано място за кратко пътуване.

3. Копенхаген, Дания – Градът привлича с характерния си дизайн, бутиците, велосипедната култура и скандинавската кухня. Инициативата CopenPay насърчава устойчивия туризъм, като предлага преживявания в замяна на екологично отговорни действия.

4. Кан, Франция – Прочутият филмов фестивал, средиземноморските плажове, луксозните хотели и бутиците по булевард „Ла Кроазет“ са сред емблемите на френския град. Старият квартал „Льо Сюке“ разкрива по-традиционната му страна.

5. Базел, Швейцария – Дестинация за ценителите на изкуството и архитектурата, с богата музейна сцена, исторически център и културни събития като международния панаир Art Basel.

6. Бристъл, Великобритания – Град с разпознаваем творчески дух, улично изкуство, независими галерии, музикални сцени и оживена крайбрежна зона.

7. Льовен, Белгия – Университетски град, който съчетава готическа архитектура, исторически площади и младежка атмосфера с множество кафенета и културни пространства.

8. Милано, Италия – Освен световна столица на модата и дизайна, Милано предлага забележителни музеи, дворци, съвременни галерии и шедьоври като „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи.

9. Калпе, Испания – Град на Коста Бланка, известен с пясъчните си плажове, средиземноморските гледки и внушителната скала Пеньон де Ифач. Местната кухня и спокойният ритъм го правят подходящ за почивка край морето.

10. Верона, Италия – Романтична атмосфера, средновековни улички, римски паметници и прочутата опера на открито в Arena di Verona превръщат града в привлекателна дестинация за културен уикенд.