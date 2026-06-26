Сладко лято с Тирамису с горски плодове

Лятото е сезонът на свежите и леки десерти. Без да включваме фурната, можем да създадем истински вкусни изкушения – желирани плодове, плодови кремове, чийзкейк без печене и освежаващи плодови чаши. Те съчетават сладостта на сезонните плодове с прохладен вкус, който носи настроение в горещите дни. Лесни за приготвяне и красиви за поднасяне, тези десерти превръщат всяко лятно събиране в сладък празник.

Тирамису с горски плодове

Продукти: 3 чаши пресни малини, 3 чаши пресни къпини, 2 чаши пресни боровинки, 2 чаши нарязани ягоди, 1 1/3 чаша захар (разделена), 4 ч.л. настъргана портокалова кора, 1 чаша портокалов сок, 1 чаша сладкарска сметана, 2 опаковки (по 225 г) маскарпоне, 1 ч.л. ванилия, 2 пакета (около 200 г) бишкоти, Допълнително пресни плодове за украса (по желание)

Приготвяне: Сложете плодовете в голяма купа. Смесете 1/3 чаша захар, портокаловата кора и портокаловия сок, след което ги добавете към плодовете. Разбъркайте внимателно и оставете в хладилник за около 45 минути. Разбийте сметаната до меки върхове. В отделна купа смесете маскарпонето, ванилията и останалата захар. После внимателно добавете разбитата сметана. Отцедете плодовете, като запазите сока. Потопете бишкотите за кратко в сока и ги подредете на дъното на форма. Добавете половината плодове и половината крем. Повторете слоевете още веднъж (бишкоти, плодове, крем). Покрийте и оставете в хладилник за една нощ. По желание украсете с пресни плодове преди сервиране.

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