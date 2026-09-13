Всичко за Тирамису

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50 пъти "Тирамису"

50 пъти "Тирамису"

Театър "София" празнува на 23 октомври 50 пъти "Тирамису" - спектакъла на Николай Поляков с куп красавици от трупата. Пиесата на полската авторка Йоа...

15 октомври | 21:05
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