Ще види ли крал Чарлз внуците си? Хари прави важна стъпка

Принц Хари и Меган Маркъл се очаква да пристигнат във Великобритания през юли заедно с двете си деца – Арчи и Лилибет. Това ще бъде първото посещение на цялото семейство на британска земя от четири години насам.

Посещението съвпада с отбелязването на една година до началото на следващите Игри „Инвиктус“, които са сред най-значимите каузи на херцога на Съсекс.

Все още не е ясно какви ще бъдат мерките за сигурност по време на визитата. Темата остава чувствителна, след като през май принц Хари загуби съдебната битка за възстановяване на полицейската си охрана при посещения във Великобритания.

Не е потвърдено и дали крал Чарлз III ще се срещне с внуците си. За последно монархът видя Арчи и Лилибет по време на тържествата за Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през 2022 година.

През последните години отношенията между принц Хари и кралското семейство преминаха през сериозни изпитания. В свое интервю за Би Би Си миналата година Хари заяви, че желае помирение със семейството си.

Миналия септември той проведе лична среща с баща си в Лондон, която беше определена като важна стъпка към възстановяване на диалога между двамата.

Предстоящото посещение на семейство Съсекс вече предизвиква сериозен интерес във Великобритания, като мнозина се питат дали то може да постави началото на нов етап в отношенията между Хари и кралското семейство.

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