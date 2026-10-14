Шок в bTV! Знаков водещ се отказа от хитово риалити

Наум Шопов обяви, че се разделя с "Ергенът" след пет години като негов водещ. Той съобщи новината в профила си в социалните мрежи.

"Дойде време да се разделим.



"Вдигам тост за новите пътища, по които всички е време да продължим!“



С тези думи от сценария на последния епизод на миналия сезон на „Ергенът“ ми се иска да започна този пост, защото вярвам, че те най-добре описват решението, което взех.



Изключително съм благодарен за възможността да бъда част от това приключение през последните пет години. Пет години, изпълнени с незабравими моменти, невероятни срещи и безценни уроци. Научих страшно много както за себе си, така и за човешките взаимоотношения и за света на телевизията.



Радвам се, че през всички тези години, независимо от промените и различните екипи, с които работихме, успях да изградя и запазя прекрасни отношения с всеки един от продуцентите и хората зад кадър. За мен това е изключително ценно!



Пожелавам успех на новия сезон, на целия екип и на всички, които тепърва ще станат част от това приключение!



А към вас, които някога сте се замисляли дали да не се впуснете в подобно преживяване, имам само едно послание: Действайте!



Кастингът за новия сезон на „Ергенът“ в Южна Африка вече тече и кой знае, може би точно там ви очаква нещо, което ще промени живота ви!", написа Шопов.