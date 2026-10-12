Памела Андерсън заряза Холивуд и създаде рай! Днес градината ѝ храни нуждаещи се

Някога светът я познаваше като русокосата красавица с червен бански, която тичаше по плажовете на Калифорния и караше милиони мъже да затаят дъх. Днес Памела Андерсън предпочита да обуе градинарските ботуши, да вземе ножицата за подрязване и да потъне сред розите, зеленчуците и ароматните билки в родната си Канада.
Холивудската звезда, която десетилетия беше символ на сексапил и светски живот, откри съвсем различен начин да бъде щастлива. И това ново щастие не се измерва в скъпи рокли, луксозни автомобили или червени килими.
Измерва се в кошници с току-що откъснати зеленчуци, ухание на цветя и усмивките на хората, до които достига реколтата от нейната градина, съобщава "People".
Както разказва списание People, през 2020 г., в началото на пандемията от COVID-19, Андерсън решава да се върне на остров Ванкувър, в канадската провинция Британска Колумбия. Там, в семейния имот, свързан с най-ранните ѝ спомени, започва едно от най-неочакваните преображения в живота ѝ.
Шест години по-късно градината, създадена от нея, не само осигурява плодове и зеленчуци за собствената ѝ трапеза, но и помага на хора от местната общност.
От Холивуд до стария мотел на баба
Историята на новия живот на Памела започва на място, което винаги е било част от нейната лична история.
В градчето Лейдисмит на остров Ванкувър се намира имот, някога принадлежал на нейните баба и дядо. Преди години там функционирал семеен мотел.
Именно там родителите ѝ започнали съвместния си живот след сватбата си. Там малката Памела била доведена от болницата след раждането си. На същото място по-късно направили първите си стъпки и синовете ѝ Брандън и Дилън.
Още преди около три десетилетия Андерсън купила имота от своите баба и дядо, но едва през 2020 г. решила да го превърне в свое основно убежище.
Тогава актрисата вече изпитвала необходимост да се отдалечи от шума, постоянната публичност и представата, която другите имали за нея.
В интервю за Better Homes & Gardens през 2024 г. тя обяснява решението си съвсем просто:
„Стигнах до момент, в който реших да се прибера у дома, да изчезна и да се потопя в градината си.“
Но онова, което я очаквало, не приличало на идиличните селски картини от списанията.
Имотът бил почти съсипан
Когато се завърнала, Памела открила, че старият семеен имот се нуждае от сериозно възстановяване.
Сградите били занемарени, а някои части – силно повредени от времето.
„Трябваше да видите снимките отпреди. Всичко беше изгнило и се разпадаше“, разказва тя.
Положението било толкова тежко, че първоначално актрисата се наложило да живее в друга своя малка къща край плажа, която била годна за обитаване.
Пред нея стояла огромна задача – да върне живота на място, което за мнозина вероятно би изглеждало безнадеждно.
Но вместо да се откаже, Андерсън започнала да възстановява имота стъпка по стъпка.
Тя му дала и красиво име – Arcady, което свързва с представата за спокойно, естествено и непретенциозно кътче сред природата.
Така старият семеен терен постепенно започнал да се превръща в истински зелен рай.
Седем акра земя и 1400 квадратни метра зеленчукова градина
Днес имението Arcady се простира върху приблизително седем акра, или около 28 декара земя.
В неговото сърце е огромната зеленчукова градина, която с годините се разширява до около 15 000 квадратни фута – приблизително 1400 квадратни метра.
Това не е обикновен малък двор с няколко лехи.
Сред зеленината се редуват дървени сандъци за отглеждане на зеленчуци, пътеки, цветни алеи, арки, обвити с увивни растения, и дървени перголи.
Градината се превръща в общ семеен проект. Синовете на Памела, Брандън и Дилън, участват в планирането и разширяването ѝ.
Налага се дори изграждането на ограда, която да предпазва насажденията от елените, обитаващи района.
„Беше много по-голяма, отколкото изобщо съм си представяла“, признава актрисата пред Architectural Digest.
Въпреки мащаба обаче Памела не мечтае за идеално подредена градина, в която всяко растение е поставено по строг план.
Напротив – тя харесва естествената красота, изненадите и понякога леко дивия характер на природата.
Рози, домати, слънчогледи и една неочаквана страст
Градината на Андерсън е необикновена смесица от цветове, аромати и вкусове.
В нея растат диви цветя, различни билки, зеленчуци, плодове и ароматни рози.
Особено любими на актрисата са розите от сорта Yves Piaget, известни с пищните си цветове и наситен аромат.
Памела събира и шипките, които използва за приготвяне на масла за лице и различни домашни козметични смеси.
Също толкова силна е любовта ѝ към старите сортове домати.
„Обожавам традиционните сортове домати. Издадох и веганска готварска книга. Една хубава салата от такива домати е съвършената храна“, споделя тя.
Място в градината намират още тикви, царевица, слънчогледи и множество декоративни растения.
В публикация в Instagram през юли актрисата показва пъстрия свят на Arcady – лилави и оранжеви цветя, растения с огромни листа, високи слънчогледи и арки, отрупани с увивни стъбла.
Това е свят, в който природата не е просто фон за красиви снимки.
Тя е част от всекидневието.
Реколтата стига до хора, които имат нужда
Най-впечатляващото в историята на Памела обаче е това, което прави с плодовете на своя труд.
Вместо да запазва цялата реколта за себе си, актрисата я споделя с приятели, съседи и местни организации. Кошниците със свежи плодове и зеленчуци достигат до училища, църкви, обществени кухни за хора в нужда и хранителни банки.
Така градината постепенно се превръща в източник на подкрепа за общността, сред която Памела е израснала. В интервю за People тя разказва, че често, когато се връща от работа и пътувания, първото ѝ желание е да се прибере сред растенията.
Посрещат я кучетата ѝ, а тя отива направо в градината. Понякога започва да подава зеленчуци на съседите през оградата. Този обикновен жест ѝ носи особено удовлетворение. „Това ме връща към земята“, казва тя.
След няколко дни работа сред растенията напрежението от публичния живот постепенно изчезва и тя отново намира спокойствие.
„Чувствам се като малко дете“
Колкото и необичайно да звучи за човек, прекарал десетилетия пред камерите, Памела Андерсън признава, че едни от най-силните ѝ вълнения днес идват от семената, които поникват.
Тя наблюдава развитието на растенията почти с детско възхищение.
„Чувствам се като малко дете в градината, защото нещата, които съм посадила като мънички семенца, сега са огромни“, разказва актрисата.
Разбира се, градинарството невинаги е романтично занимание.
Има кал, насекоми, червеи, остри инструменти и дребни порязвания.
Но дори това не я притеснява.
Памела се шегува, че понякога получава драскотини от градинарската ножица, но никога не си тръгва от градината, без да се почувства вдъхновена.
От доматите до козметиката – природата вдъхновява и бизнеса ѝ
Новото увлечение на Памела се преплита и с професионалните ѝ начинания.
Градината е сред вдъхновенията за веганската ѝ готварска книга „I Love You: Recipes from the Heart“, в която тя споделя рецепти и своята философия за храната.
Отглежданите растения дават идеи и за козметичните продукти на марката Sonsie, с която актрисата работи.
Наскоро тя представи и нов балсам за устни, вдъхновен от дребни плодове, които открила в градината си – физалис, познат на английски като groundcherry.