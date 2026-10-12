Памела Андерсън заряза Холивуд и създаде рай! Днес градината ѝ храни нуждаещи се

Някога светът я познаваше като русокосата красавица с червен бански, която тичаше по плажовете на Калифорния и караше милиони мъже да затаят дъх. Днес Памела Андерсън предпочита да обуе градинарските ботуши, да вземе ножицата за подрязване и да потъне сред розите, зеленчуците и ароматните билки в родната си Канада.

Холивудската звезда, която десетилетия беше символ на сексапил и светски живот, откри съвсем различен начин да бъде щастлива. И това ново щастие не се измерва в скъпи рокли, луксозни автомобили или червени килими.

Измерва се в кошници с току-що откъснати зеленчуци, ухание на цветя и усмивките на хората, до които достига реколтата от нейната градина, съобщава "People".

Както разказва списание People, през 2020 г., в началото на пандемията от COVID-19, Андерсън решава да се върне на остров Ванкувър, в канадската провинция Британска Колумбия. Там, в семейния имот, свързан с най-ранните ѝ спомени, започва едно от най-неочакваните преображения в живота ѝ.

Шест години по-късно градината, създадена от нея, не само осигурява плодове и зеленчуци за собствената ѝ трапеза, но и помага на хора от местната общност.

От Холивуд до стария мотел на баба

Историята на новия живот на Памела започва на място, което винаги е било част от нейната лична история.

В градчето Лейдисмит на остров Ванкувър се намира имот, някога принадлежал на нейните баба и дядо. Преди години там функционирал семеен мотел.

Именно там родителите ѝ започнали съвместния си живот след сватбата си. Там малката Памела била доведена от болницата след раждането си. На същото място по-късно направили първите си стъпки и синовете ѝ Брандън и Дилън.

Още преди около три десетилетия Андерсън купила имота от своите баба и дядо, но едва през 2020 г. решила да го превърне в свое основно убежище.

Тогава актрисата вече изпитвала необходимост да се отдалечи от шума, постоянната публичност и представата, която другите имали за нея.

В интервю за Better Homes & Gardens през 2024 г. тя обяснява решението си съвсем просто:

„Стигнах до момент, в който реших да се прибера у дома, да изчезна и да се потопя в градината си.“

Но онова, което я очаквало, не приличало на идиличните селски картини от списанията.

Имотът бил почти съсипан

Когато се завърнала, Памела открила, че старият семеен имот се нуждае от сериозно възстановяване.

Сградите били занемарени, а някои части – силно повредени от времето.

„Трябваше да видите снимките отпреди. Всичко беше изгнило и се разпадаше“, разказва тя.

Положението било толкова тежко, че първоначално актрисата се наложило да живее в друга своя малка къща край плажа, която била годна за обитаване.

Пред нея стояла огромна задача – да върне живота на място, което за мнозина вероятно би изглеждало безнадеждно.

Но вместо да се откаже, Андерсън започнала да възстановява имота стъпка по стъпка.

Тя му дала и красиво име – Arcady, което свързва с представата за спокойно, естествено и непретенциозно кътче сред природата.

Така старият семеен терен постепенно започнал да се превръща в истински зелен рай.

Седем акра земя и 1400 квадратни метра зеленчукова градина

Днес имението Arcady се простира върху приблизително седем акра, или около 28 декара земя.

В неговото сърце е огромната зеленчукова градина, която с годините се разширява до около 15 000 квадратни фута – приблизително 1400 квадратни метра.

Това не е обикновен малък двор с няколко лехи.

Сред зеленината се редуват дървени сандъци за отглеждане на зеленчуци, пътеки, цветни алеи, арки, обвити с увивни растения, и дървени перголи.

Градината се превръща в общ семеен проект. Синовете на Памела, Брандън и Дилън, участват в планирането и разширяването ѝ.

Налага се дори изграждането на ограда, която да предпазва насажденията от елените, обитаващи района.

„Беше много по-голяма, отколкото изобщо съм си представяла“, признава актрисата пред Architectural Digest.

Въпреки мащаба обаче Памела не мечтае за идеално подредена градина, в която всяко растение е поставено по строг план.

Напротив – тя харесва естествената красота, изненадите и понякога леко дивия характер на природата.

Рози, домати, слънчогледи и една неочаквана страст

Градината на Андерсън е необикновена смесица от цветове, аромати и вкусове.

В нея растат диви цветя, различни билки, зеленчуци, плодове и ароматни рози.

Особено любими на актрисата са розите от сорта Yves Piaget, известни с пищните си цветове и наситен аромат.

Памела събира и шипките, които използва за приготвяне на масла за лице и различни домашни козметични смеси.

Също толкова силна е любовта ѝ към старите сортове домати.

„Обожавам традиционните сортове домати. Издадох и веганска готварска книга. Една хубава салата от такива домати е съвършената храна“, споделя тя.

Място в градината намират още тикви, царевица, слънчогледи и множество декоративни растения.

В публикация в Instagram през юли актрисата показва пъстрия свят на Arcady – лилави и оранжеви цветя, растения с огромни листа, високи слънчогледи и арки, отрупани с увивни стъбла.

Това е свят, в който природата не е просто фон за красиви снимки.

Тя е част от всекидневието.

Реколтата стига до хора, които имат нужда

Най-впечатляващото в историята на Памела обаче е това, което прави с плодовете на своя труд.

Вместо да запазва цялата реколта за себе си, актрисата я споделя с приятели, съседи и местни организации. Кошниците със свежи плодове и зеленчуци достигат до училища, църкви, обществени кухни за хора в нужда и хранителни банки.

Така градината постепенно се превръща в източник на подкрепа за общността, сред която Памела е израснала. В интервю за People тя разказва, че често, когато се връща от работа и пътувания, първото ѝ желание е да се прибере сред растенията.

Посрещат я кучетата ѝ, а тя отива направо в градината. Понякога започва да подава зеленчуци на съседите през оградата. Този обикновен жест ѝ носи особено удовлетворение. „Това ме връща към земята“, казва тя.

След няколко дни работа сред растенията напрежението от публичния живот постепенно изчезва и тя отново намира спокойствие.

„Чувствам се като малко дете“

Колкото и необичайно да звучи за човек, прекарал десетилетия пред камерите, Памела Андерсън признава, че едни от най-силните ѝ вълнения днес идват от семената, които поникват.

Тя наблюдава развитието на растенията почти с детско възхищение.

„Чувствам се като малко дете в градината, защото нещата, които съм посадила като мънички семенца, сега са огромни“, разказва актрисата.

Разбира се, градинарството невинаги е романтично занимание.

Има кал, насекоми, червеи, остри инструменти и дребни порязвания.

Но дори това не я притеснява.

Памела се шегува, че понякога получава драскотини от градинарската ножица, но никога не си тръгва от градината, без да се почувства вдъхновена.

От доматите до козметиката – природата вдъхновява и бизнеса ѝ

Новото увлечение на Памела се преплита и с професионалните ѝ начинания.

Градината е сред вдъхновенията за веганската ѝ готварска книга „I Love You: Recipes from the Heart“, в която тя споделя рецепти и своята философия за храната.

Отглежданите растения дават идеи и за козметичните продукти на марката Sonsie, с която актрисата работи.

Наскоро тя представи и нов балсам за устни, вдъхновен от дребни плодове, които открила в градината си – физалис, познат на английски като groundcherry.