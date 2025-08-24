Откриха мястото, където Исус е превърнал водата във вино

Израелската археоложка Ярдена Александър прави откритие през 2004 г., което

може да хвърли светлина върху момента, в който Исус извършва първото си чудо - превръща водата във вино.

Според „Мирър“ изследователката е намерила фрагменти от големи каменни кани, идентични с тези, които според Евангелието Исус е използвал, когато по чудо превърнал водата във вино в галилейското село Кана по време на еврейска сватба.

Ярдена подозира, че каменните делви, които е открила, може да са същите съдове, за които Библията казва, че Исус е използвал. Тя също така вярва, че

мястото, където са открити артефактите, може би е библейското място на Кана Галилейска.

Фрагментите от делви са открити по време на разкопки в днешната Кана Галилейска, разположена директно между Капернаум и Назарет. Ярдена смята, че арабският град е построен близо до древното селище.

В същото време Ярдена имаше конкуренция за изследването. Американски археолози разкопаваха обект на няколко мили на север и твърдяха, че са открили и фрагменти от въпросните каменни съдове на Исус. Тези изследователи също бяха убедени, че са открили библейската Кана.

Въз основа на намерените фрагменти, Ярдена определила, че диаметърът на съдовете на обекта варира от 30 до 40 сантиметра – размери,

съответстващи на размерите на делвите, споменати в Евангелието от Йоан.

Откриването на еврейски ритуален купел вътре в жилището също подкрепя теорията, че то е принадлежало на еврейска общност. Освен това, местно произведената керамика, открита на обекта, сочи към скромно жилище, което потенциално съответства на описанието на бедно село в Светото писание.

