Не гответе с гореща вода от чешмата. Причината може да ви изненада

Да напълните тенджерата или чайника направо с гореща вода от чешмата изглежда като удобен начин да спестите няколко минути и малко електричество или газ. Експерти обаче съветват за готвене, приготвяне на чай и кафе да се използва студена вода, която след това да бъде загрята, пише сайтът на Марта Стюарт.

Защо студената вода е по-добрият избор

Регистрираният диетолог Трейси Бригман обяснява, че топлата и горещата вода може да поема повече минерали и други вещества при преминаването си през водопроводната система. Освен че това може да промени вкуса на храната, при определени водопроводни инсталации съществува и по-съществен проблем.

Олово и други метали като никел, желязо и хром могат да попадат във водата от стари тръби, спойки, месингови или хромирани кранове и други части на инсталацията, особено когато те са корозирали. Рискът е по-голям при по-стари сгради и водопроводни системи.

Американската Агенция за опазване на околната среда посочва, че горещата вода разтваря оловото по-бързо от студената и затова е по-вероятно да съдържа по-големи количества от него. Препоръката е горещата вода от чешмата да не се използва за пиене, готвене или приготвяне на храна за бебета.

Кипването не премахва оловото

Тук има една важна подробност. Много хора смятат, че след като водата ще бъде сварена, евентуалният проблем изчезва. Това не е така.

Кипването може да унищожи множество болестотворни микроорганизми, но не отстранява оловото и други химически замърсители. При продължително кипене част от водата дори се изпарява, което може да увеличи концентрацията на останалите в нея вещества.

Оловото е особено нежелан замърсител, защото продължителното излагане се свързва с нарушения в развитието на нервната система при децата, проблеми с ученето и поведението, а при възрастните - с неблагоприятно въздействие върху бъбреците, нервната система и кръвното налягане. Децата, бебетата и бременните са сред най-уязвимите групи.

Как е най-добре да постъпите

За готвене пускайте студената вода и я оставяйте да потече за кратко, преди да напълните тенджерата или чайника. Според експертите около 15-30 секунди могат да помогнат да се отстрани водата, престояла в тръбите. Ако жилището е останало необитавано по-дълго време, например след ваканция, препоръката е студената вода да се остави да тече няколко минути.

При съмнения за качеството на водата могат да се използват и сертифицирани филтри, предназначени специално за намаляване на съдържанието на олово. Важно е те да бъдат сменяни според указанията на производителя.

Изводът е прост - няколкото спестени минути не си заслужават. За супа, паста, ориз, чай или кафе е по-добре тенджерата и чайникът да се пълнят със студена чешмяна вода и тя да се загрява впоследствие.