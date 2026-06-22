На 94 г. си отиде продуцентът на всички звезди

Световната музикална индустрия потъна в скръб на 22 юни 2026 г. след новината за смъртта на легендарния американски продуцент и импресарио Клайв Дейвис. Човекът, чийто безупречен нюх буквално създаде златния фонд на поп и рок музиката, е починал в дома си в Ню Йорк на 94-годишна възраст. С неговата кончина се затваря една от най-важните страници зад кулисите на големия шоубизнес.

Мидас на звукозаписната индустрия

Името на Клайв Дейвис остава в историята като синоним на абсолютен успех. В продължение на повече от шест десетилетия той стои на върха на най-влиятелните компании в бранша – първо като президент на „Колумбия Рекърдс“, а през 1974 г. и като основател на емблематичната „Ариста Рекърдс“. Продуцентът притежаваше уникалната дарба да забелязва неоткрития диамант в млади изпълнители, които по-късно се превръщаха в глобални икони. Именно той е откривателят на незабравимата Уитни Хюстън, като негово дело е и налагането на сцената на титани като Брус Спрингстийн, Джанис Джоплин и Алиша Кийс.

Наследство за милиарди

Носител на множество награди „Грами“ и член на Залата на славата на рокендрола, Дейвис не просто управляваше кариери, той диктуваше тенденциите и оформяше вкусовете на няколко поколения слушатели. Новината за смъртта му предизвика вълна от реакции сред световния музикален елит, а негови колеги отбелязват, че без неговата намеса съвременната култура нямаше да бъде същата. Детайлите около поклонението пред великия мениджър все още се пазят в тайна от близките му.

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