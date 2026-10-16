Канадска суперзвезда пее в "Гласът на България"

Вече е ясно кой световноизвестен певец ще излезе на сцената на "Гласът на България" в следващия епизод от кастингите на тъмно. До днес самоличността му беше пазена в тайна, но от публикации в социалните мрежи и кадри в ефира вече стана ясно, че това е канадската звезда Джонатан Рой.

Песните му имат над 450 млн. стрийминга в Интернет, а най-големият му хит Keeping me Alive, който му носи световна слава, вече има над 100 млн. гледания само в YouTube. Той е добре познат на българската публика, като вече е имал два концерта у нас - през 2023 и 2026 г., а билетите за тях са били разпродадени за рекордно кратки срокове.

Джонатан Рой споделя, че харесва България, родната публика и природата ни. Видеа в социалните мрежи преди участието му в "Гласът на България" обаче разкриват, че по време на посещенията си у нас, той е станал почитател и на много родни неща, а любимото му ястие е шкембе чорбата. Преди излизането си на сцената той даже се опитва да си поръча шот айрян.

Предстои да разберем и какви са специалните му ритуали преди срещата с публиката, които той ще спази и в "Гласът на България". Джонатан Рой вече е споделял, че опитът му като професионален хокеист, който е играл пред 15 хил. души на трибуните, също му помага със сценичната треска. Роден през 1989 г. в Квебек, той тръгва по стъпките на баща си Патрик Рой, който е хокейна легенда.

Младият канадец обаче решава да се откаже от професионалния спорт и да се отдаде на голямата си страст - музиката. Изборът му не е добре приет в семейството му, а реакцията, която предизвиква с него, е "Ти луд ли си?". Джонатан обаче не се отказва да следва сърцето си и това му носи международен успех. Затова и появата му в "Гласът на България" е послание към всички участници да правят това, което обичат и да вярват в себе си.