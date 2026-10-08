Холивудски звезди на премиерата на Hongqi у нас

Тази вечер в сърцето на София се състоя официалната премиера в България на най-луксозната и престижна китайска марка автомобили - Hongqi (Хонгчи). На специалното събитие в хотел JUNО в центъра на столицата бяха представени три модела на най-стария китайски автомобилен бранд. Гостите видяха флагманския премиум седан Hongqi H9 (цена 79 хил. евро), бизнес седана Hongqi H5 (39 хил. евро) и SUV-а Hongqi HS3 (37 900 евро). Марката предлага седемгодишна гаранция за всеки автомобил.

Hongqi HS3

Hongqi H5

Hongqi H9

На премиерата присъстваха и куп родни звезди. Сред гостите се открояваха автомобилният експерт Филип Лазаров, Андрей Арнаудов и съпругата му Емануела Толева, първият "Ерген" на България Виктор Стоянов, както и популярната холивудската двойка Юлиан Костов и Мирела Илиева.

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Официален и ексклузивен вносител в България на Hongqi е акционерното дружество "Червено знаме", част от групата на "Авто Юнион". Като една от водещите автомобилни групи на българския пазар, "Авто Юнион" подписа договор с Hongqi за официален вносител на китайската премиум автомобилна марка в България през април. С тази стъпка "Авто Юнион", която вече е официален партньор на Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD, добави към портфолиото си най-престижния китайски автомобилен бранд и затвърди позицията си на лидер в представителството на водещи китайски автомобилни марки в страната. С влизането на Hongqi, "Авто Юнион" се утвърди като най-големия хъб за китайски автомобили в България - една група с общо пет марки, които покриват целия спектър от потребителски профили - от достъпни до луксозни автомобили.