Джоли удари брутално Пит по слабото място

След години на ожесточени съдебни битки, Анджелина Джоли наруши мълчанието си за живота след развода с Брад Пит, като думите ѝ прозвучаха като сериозна критика към бившия ѝ съпруг и прекъснатата му връзка с шестте им деца.

Звездната двойка сложи край на отношенията си през 2016 г., но окончателният развод дойде едва през 2024 г. заради проточилата се съдебна война за попечителство и общо имущество. Двамата имат три биологични деца - Шайло (20 г.) и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан, както и три осиновени - Мадокс (24 г.), Пакс (22 г.) и Захара (21 г.).

Пред изданието Variety, по повод новия си филм „Мода“, 51-годишната актриса сподели, че най-накрая е си е върнала „бойния дух“ благодарение на порасналите си наследници. Оскарката не пропусна да отбележи с доза ирония, че децата ѝ „все още я харесват, което говори много“ - думи, които бързо бяха разтълкувани като стрела към 62-годишния Пит, който от години няма почти никакъв контакт с тях.

Всичко това се случва на фона на новината, че и шестте деца вече са се отказали от фамилията Пит. Последен това направи най-малкият син Нокс, който е изписал само „Джоли“ в дипломата си за средно образование.

„Мисля, че бойният ми дух най-накрая се завърна. Бях го загубила за известно време“, признава Анджелина в съвместно интервю с режисьорката Алис Уинокур. „Децата ми вече са големи и ме насърчават. Понеже почти всички са на по 18 години, те искат да ме видят да пътувам, да излизам и да правя нови неща. Те ме познават най-добре от всички и фактът, че все още ме харесват, означава много.“

Актрисата допълва, че именно те са я подтикнали да се върне към неща, от които се е отказала в миналото, включително и към актьорската кариера, която беше оставила на заден план преди раздялата им през 2016 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com