Древен египетски трик помага да заспим по-лесно в жегата

Летните жеги могат да превърнат нощта в изпитание, дори когато човек е изморен и готов за сън. Причината е проста - за да заспи, тялото трябва естествено да понижи вътрешната си температура, а прекалено топлата стая пречи на този процес. Именно затова древният „египетски метод“ се връща като евтин и лесен трик за нощи без климатик. За него пише SEGRE, а идеята е да се използва леко влажна тъкан, която охлажда тялото чрез изпарение.

Защо жегата краде съня

Сънят не започва само в главата, а и в температурата на тялото. Вечер организмът естествено се охлажда, а този спад върви заедно с отделянето на мелатонин - хормона, който подготвя мозъка за почивка. Американската сърдечна асоциация също обяснява, че понижаването на вътрешната температура и мелатонинът работят заедно, за да помогнат на тялото да премине към сън.

Когато стаята е прекалено гореща, този механизъм се обърква. Човек се върти по-дълго, заспива по-трудно, буди се по-често и сутрин може да се чувства така, сякаш изобщо не е почивал. Това не е каприз, а реакция на тялото, което не успява да отдаде излишната топлина.

Затова и оптималната температура за сън обикновено се поставя в по-хладен диапазон. Много експерти посочват около 18 градуса като добра ориентировъчна стойност за спалнята, макар че личният комфорт, възрастта и здравословното състояние също имат значение.

Как работи египетският метод

Методът е изненадващо прост. Преди лягане чаршафът или тънка кърпа се навлажняват леко със студена вода, изстискват се добре и се използват като прохладен слой върху тялото. Важното е тъканта да не е мокра и тежка, а само влажна. Идеята не е човек да спи в локва, а водата постепенно да се изпарява и да отнема топлина от кожата и въздуха около нея.

Това е изпарително охлаждане - същият принцип, по който тялото се охлажда, когато потта се изпарява. В суха жега ефектът може да се усети бързо, защото въздухът поема влагата по-лесно. Във влажен климат, особено край море или в задушни стаи без движение на въздуха, методът работи по-слабо, защото изпарението се забавя.

Най-добре е да се използва тънък памучен чаршаф или лека кърпа, а не дебело спално бельо. Материята трябва да диша, за да не задържа топлина и влага около тялото. Добра идея е под чаршафа или матрака да има сух защитен слой, защото постоянната влага не е приятел нито на съня, нито на спалнята.

Малки трикове преди лягане

Още по-лесен вариант е охлаждането на китките. Достатъчно е човек да ги подържи под хладка или студена вода за половин минута преди сън. В тази зона кръвоносните съдове са близо до повърхността и усещането за прохлада се разнася бързо по тялото.

Подобен ефект има студен компрес върху челото, врата или китките. Кърпа, напоена със студена вода и добре изстискана, може да даде няколко минути облекчение точно в момента, когато човек се опитва да заспи. Този трик е особено полезен, ако стаята вече е проветрена, лампите са изгасени и няма допълнителни източници на топлина.

Някои хора използват и леко охладени чорапи за глезените, но тук трябва да се внимава. Те не бива да са ледени, мокри до капене или неприятно стягащи. Целта е кратко охлаждане на периферията, не дискомфорт, изтръпване или събуждане посред нощ.

Стаята трябва да се пази халдна още от деня

Голямата грешка в жега е да се чака нощта, за да започне охлаждането. Ако през деня прозорците стоят широко отворени, а слънцето пече директно в стаята, стените, мебелите и матракът поемат топлина и я връщат часове по-късно. Затова при гореща вълна е по-разумно прозорците и завесите да се държат затворени през най-топлите часове, а проветряването да започне вечер, когато навън стане по-хладно от вътре.

Лекият памучен текстил също има значение. Дебелите завивки, синтетичните пижами и тежките материи задържат топлина и влага. По-добре е да се спи с тънък чаршаф, свободни дрехи или само с бельо, ако това е удобно. Колкото по-малко тялото се бори с материята, толкова по-лесно може да отдаде топлината.

Вентилаторът може да помогне, но не е магия. Той раздвижва въздуха и подпомага изпарението, което прави египетския метод по-ефективен. При много високи вътрешни температури обаче вентилаторът само върти горещ въздух и не замества истинското охлаждане. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ предупреждават, че вентилаторите са подходящи само при определени условия и че при силна жега климатикът или престоят на по-хладно място остават най-сигурната защита.

Кога климатикът все пак е по-добрият избор

Египетският метод е лайфхак, не медицинска гаранция. Той може да помогне в гореща, но не екстремна нощ, особено ако въздухът е сух и стаята е предварително засенчена. Но при опасно високи температури, силно изпотяване, замайване, гадене, главоболие, учестен пулс или обърканост не трябва да се разчита на мокър чаршаф. Тогава тялото може вече да е под топлинен стрес.

Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора, малките деца, бременните, хората със сърдечни, белодробни и хронични заболявания, както и тези, които приемат лекарства, влияещи на терморегулацията. При тях прегряването може да настъпи по-бързо и да бъде по-опасно. В горещи периоди здравните власти препоръчват прием на течности, хладни душове, избягване на натоварване и престой в климатизирано помещение, когато това е възможно.

Най-разумният подход е комбиниран. През деня стаята се пази от слънцето, вечер се проветрява, тялото се охлажда с вода, спалното бельо се олекотява, а климатикът се използва умерено, когато жегата вече не е просто неудобство, а риск. Така египетският метод не заменя напълно модерното охлаждане, но може да намали нуждата от него в много летни нощи.

Прохладата започва преди да си легнем

Този трик работи най-добре, когато не се използва самостоятелно, а като част от вечерен режим. Хладка вода на китките, леко влажен чаршаф, затъмнена стая и проветряване в правилния момент могат да свалят усещането за горещина достатъчно, за да дойде сънят. Най-важното е човек да не превръща икономията на ток в риск за здравето си. В жегата добрият сън започва с проста цел - тялото да спре да се бори и най-после да може да се охлади.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com