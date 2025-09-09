Драго Драганов призна за Лили

Драгомир Драганов е запазил много позитивни спомени от пътуванията си с Лили Иванова.

"Лили може да кара кола. Страхотен шофьор е! Когато имах шанса да работя с нея, тя беше с едно фордче ка, много красива колица. Аз седях сгънат на задната седалка, нали фордчето е мъничко", сподели тв водещият.

Самият той обаче така и не се научава да шофира. И изборът му е съвсем рационален. "Обичам да се возя. Обичам високите скорости. Обичам комфортните коли. Да потъна в седалката, да потъна и в мислите си. Всяко участие ми поглъща енергията и заспивам като чук в колата", разкрива Драго, пише bgdnes.bg.

"Не рискувам обаче да карам, защото ще се утрепя. Аз съм такъв човек, че съзерцавам всичко край пътя - хора, дървета. А пък видя ли цирков афиш, правя веднага жест с ръка. И така изпускам кормилото и всичко отива по дяволите. И автомобилът, и самият аз", описва пътните си навици шоуменът.

