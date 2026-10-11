Черни диаманти крият тайна за древни космически катаклизми

Черни диаманти с хиляди микроскопични кухини може да пазят следи от едни от най-бурните периоди в историята на Земята. Ново изследване от 2026 г. предлага обяснение за произхода на загадъчния минерал карбонадо, като свързва образуването му с древни космически сблъсъци и проникването на органична материя дълбоко под земната повърхност.

Карбонадо се отличава от обикновените диаманти със своя черен цвят, пореста структура и необичайно преплетени микроскопични кристали. Той е откриван в Бразилия и Централна Африка, а произходът му от десетилетия озадачава учените. Сред основните загадки са характерната му вътрешна структура и лъскавата външна повърхност, които пораждат различни хипотези за формирането му.

Стъклената повърхност издава тайна

Международен научен екип, ръководен от Атила Демени и Петер Немет, изследва проби от карбонадо с помощта на електронна микроскопия и рентгенови методи. Резултатите, публикувани през 2026 г. в списание Gondwana Research, предлагат нов поглед към процесите, оформили необичайния минерал.

Дълго време учените допускат, че гладката, стъкловидна обвивка на черните диаманти е образувана при мощен метеоритен удар. Новите анализи обаче показват, че диамантените кристали под нея са запазени, без характерните следи от силна ударна деформация.

Изследователите откриват и тънък слой от анатаз – минерал, съставен от титанов диоксид, запечатан под гладката повърхност. Това насочва към възможността стъкловидният блясък да се е образувал на по-късен етап, когато горещи флуиди са променили външния слой на скалата.

От органичната материя до дълбините на Земята

Още по-голяма загадка крие въглеродът в карбонадо. Изотопният му състав при някои проби наподобява този на въглерод, свързан с древна биологична материя. Това повдига въпроса как материал от земната повърхност е могъл да достигне дълбочините, където налягането и температурата позволяват образуването на диаманти.

Едно от възможните обяснения е субдукцията – процес, при който една тектонична плоча потъва под друга и пренася повърхностен материал към земната мантия. Според предложената хипотеза този процес е трябвало да протече достатъчно бързо, за да се запази характерната пореста структура на карбонадо.

Учените допускат, че древни сблъсъци с големи астероиди може да са предизвикали условия за бързото потъване на богати на органичен въглерод утайки. В дълбочините на Земята материалът е бил подложен на високи температури и налягане, а впоследствие магматични процеси вероятно са върнали образувалите се диаманти към повърхността.

Загадката все още не е разгадана

Макар предложеното обяснение да свързва необичайните свойства на карбонадо с процеси, протичали в ранната история на планетата, произходът му остава предмет на научни дискусии. Хипотезата за ролята на древните метеоритни удари все още се нуждае от допълнителни доказателства.

Учените продължават да търсят минерални следи, които да потвърдят дали материал от земната кора действително е достигнал мантията и впоследствие се е върнал на повърхността под формата на черни диаманти.

Така карбонадо остава много повече от необичаен скъпоценен камък. Неговата пореста структура и химичен състав може да се окажат важни свидетелства за процеси, оформили Земята преди милиарди години.