Брайън Адамс започва работа в наше радио!

Вече е факт! На 13 октомври, точно в полунощ и точно 20 години след старта си през вече далечната 2006 година, Рок радиото на България Z-Rock стана Viva Rock!

Viva Rock гледа напред, но запазва всичко, заради което аудиторията познава и обича радиото, съобщиха от медията.

Новото име идва и с нов слоган "Viva Rock – радио номер 1 за рок музика в България!“ е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. С него радиото заявява ясно своята идентичност и поглежда към следващите години, без да забравя наследството, което стои зад името Z-Rock.

Рок радиото на България празнува 20 години с ново име и ново звездно попълнение в програмата си: Браян Адамс, едно от най-разпознаваемите имена в световната рок музика, артист с над четири десетилетия кариера, милиони продадени албуми и песни, превърнали се в класики за няколко поколения. "Шоуто на Браян Адамс“ ще звучи всяка сряда, в най-активния драйв тайм на града, между 17 и 20 ч.

За Viva Rock присъствието на Браян Адамс в ефира е и естествено продължение на мисията, която радиото следва вече 20 години – да се стреми към глобално и модерно звучене.