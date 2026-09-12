Брайън Адамс идва с 15 тира техника
Концертът в Колодрума на Пловдив е на 14 ноември
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Концертът в Колодрума на Пловдив е на 14 ноември
Мега звездата излиза на 14 ноември в „Колодрума“
Световноизвестният рокаджия направи конкурс за танцьорка и научи какво е кючек И на двете срещи, които Брайън Адамс имаше у нас във вторник: едната -...
Автопортретът на музиканта също ще е част от изложбата
Канадският рок музикант Брайън Адамс ще представи собствена фотографска изложба в София. Тя ще бъде открита лично от певеца на 11 октомври часове пред...
Брайън Адамс направи фотографска изложба в Швеция. Фотосите показват част от безгрижния и бляскав живот на известните в контраст с последствия от вой...
Брайън Адамс идва в България с 12 тира техника. Легендата води собствени сцена, звук, екрани и осветление за концерта на 11 октомври в "Арена Армеец"....
Брайън Адамс, една от най-големите звезди в историята на музиката с над 30-годишна кариера и множество хитове по върховете на класациите, ще разтърси...