Брад Пит с решителен ход в Холивуд

Брад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс, след като закупи имота за 12 милиона долара от китариста на групата The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.

Построена около 1989 г., резиденцията в испански стил с площ 778 кв. м се намира в престижния квартал Outpost Estates, където живеят и други звезди като Бен Афлек и Орландо Блум. Домът разполага с шест спални, офис, киносалон и панорамни прозорци от пода до тавана, които разкриват впечатляващи гледки към центъра на Лос Анджелис и Тихия океан. В двора има басейн, лятна кухня и зеленчукова градина.

Първоначално имотът беше обявен за продажба за 13,9 млн. долара през юни, след като Кюнинг го е купил през 2021 г. за 9,6 млн. долара. Сделката е реализирана от агенция Carolwood Estates, пише БГНЕС.

Това не е единствената инвестиция на 61-годишния актьор в района. През 2023 г. той придоби дом в Лос Фелиз за 5,5 млн. долара, а освен това е собственик и на френското имение Château Miraval, което от години е обект на правен спор с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Джоли продаде своя дял през 2022 г. на компания от Stoli Group, а Пит твърди, че това е било нарушение на техния договор.

