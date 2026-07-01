10 грешки при обзавеждането след ремонт, за които ще съжалявате

При ремонт много решения изглеждат красиви, модерни и удобни, но на практика се оказват трудни за използване всеки ден. Най-често грешките личат в кухнята, банята и работното място, където всеки сантиметър има значение. Изданието Liked посочва 10 интериорни решения, които често водят до разочарование след края на ремонта. Причината е проста - дизайнът понякога печели пред практичността.

Котлон с 4 зони

Стандартният котлон с четири зони изглежда логичен избор за кухнята, но невинаги е най-практичният. В много домакинства две зони за готвене са напълно достатъчни, особено ако се използват фурна, еър фрайър или други уреди.

По-компактният котлон освобождава повече място на плота и улеснява почистването. Това е особено важно в малки кухни, където работната повърхност често не достига.

Отделен кран за филтрирана вода

Отделният кран за питейна вода може да изглежда удобно решение, но понякога натоварва визуално мивката и нарушава целия кухненски дизайн. Освен това около повече елементи по плота обикновено се събира повече мръсотия и варовик.

По-практична алтернатива е смесител с двойно захранване, който подава и обикновена, и филтрирана вода от едно място. Гъвкавият чучур също добавя удобство при миене на съдове и пълнене на по-големи съдове.

Голям стенен абсорбатор

В малките кухни традиционният стенен абсорбатор може да направи пространството по-тежко и претрупано. Той често заема ценно място и визуално „сваля“ горните шкафове надолу.

Съвременните варианти включват прибиращи се модели, компактни стенни решения или котлони със вграден абсорбатор. Те обикновено са по-скъпи, но помагат кухнята да изглежда по-лека и по-подредена.

Висок бар плот

Високият бар плот изглежда ефектно на снимки, но не винаги е удобен за всекидневна употреба. Бар столовете могат да бъдат нестабилни, неудобни за дълго сядане и неподходящи за деца.

По-доброто решение в много жилища е плотът да бъде на стандартна кухненска височина. Така могат да се използват обикновени или полубар столове, които са по-удобни и по-безопасни.

Сушилник за съдове в горните шкафове

Сушилникът за чинии в горен шкаф е познато решение, но не е удобно за всички. По-ниски хора и деца трудно достигат до съдовете, а ваденето на тежки чинии от високо може да бъде неприятно и рисково.

Практичен вариант е сушилникът да бъде поставен в долен шкаф или в отделен модул. Така достъпът е по-лесен, а съдът за отцеждане се почиства по-бързо.

Домофон само до входната врата

Домофонът обикновено се монтира в коридора, близо до входа, защото така е най-лесно технически. Това обаче не винаги е най-удобното място, особено в по-големи апартаменти.

Ако по време на ремонта така или иначе се сменя окабеляването, устройството може да се премести на по-практична позиция. Така няма да се налага да се ходи до вратата всеки път, когато някой звъни.

Работно място до прозореца

Бюрото до прозореца има едно голямо предимство - осигурява естествена светлина. Това е полезно за четене, учене и писане, но при работа на компютър може да създаде сериозен дискомфорт.

Светлината често прави отблясъци по екрана и натоварва очите. Затова работното място трябва да се разположи внимателно, а при нужда да се добавят плътни завеси или щори.

Недостатъчно контакти и изводи

Универсалните контакти вече не са достатъчни за съвременния дом. Телефони, лаптопи, таблети, кухненски уреди, роботи прахосмукачки и зарядни станции бързо показват, че контактите никога не стигат.

При ремонт е по-добре предварително да се планират повече изводи, включително модули за USB зареждане или места за безжично зареждане. Това спестява разклонители, кабели по пода и постоянни дребни неудобства.

Труден достъп до ваната

Ваната може да изглежда луксозно, но ако около нея няма достатъчно място, бързо се превръща в проблем. Ограниченият достъп затруднява влизането, излизането, почистването и ежедневното ползване.

Това е особено важно за деца, възрастни хора и такива със затруднено движение. Осветлението също не бива да се подценява, защото добрата видимост прави банята по-сигурна и по-удобна.

Пералня в банята

Пералнята в банята изглежда логично решение, защото там има вода и канализация. В малки жилища обаче тя често претоварва пространството и превръща банята в помещение за всичко.

Когато банята събира душ, тоалетна, шкафове, кош за пране и пералня, комфортът пада. Ако има възможност, по-добре е да се обособи отделна зона за пране или пералнята да се вгради така, че да не пречи на движението.

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