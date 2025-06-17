Отиде си велик пианист

Отиде си голямо име в културните среди.

Великият пианист Алфред Брендел е починал тази сутрин, съобщиха негови приятели. Той беше на 94 години.

Брендел е роден в чешки град, израснал в Загреб, учи в Грац и пренебрегва Виена.

Напливът от записи на Моцарт и Бетовен, които прави за евтиния лейбъл Vox, привлича вниманието на по-големи риби и той се премества в Лондон, за да обхване целия класически репертоар за Philips.

Той е пианист, който обхваща три века – от Хендел до Биртуистъл. Освен това е публикувал поезия и е светски човек.

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