Георги Христов с разтърсващо признание

В откровено и изключително емоционално интервю за предаването „На фокус" по Нова телевизия големият български изпълнител Георги Христов повдигна завесата над личния си свят, богатата си кариера и най-дълбоките си човешки емоции.

Певецът, който вече десетилетия наред завладява публиката с величието на гласа си, сподели спомени и откровения, разкриващи една много чувствителна и затворена страна от личността му.

Водещо място в изповедта му заемат съжаленията, свързани с най-близките му хора. "Съжалявам, че не съм казвал на хората, които обичам, че ги обичам - трябва да го казваме по-често", призна той с искрена тъга.

Майка на певеца има изключително специално място в съзнанието и сърцето му. Георги Христов разказа с топлота как тя го е оставила сам да намери и извърви пътя си в живота, приела е безрезервно изборите му и се е радвала на всеки негов професионален успех. На предстоящия си голям концерт той ще изпълни специални песни за нея, знаейки, че тя го гледа и го подкрепя отгоре.

Темата за майчинството се допълва от признанието му, че в живота си има "три майки". Освен родната си майка, като такива определя и две от най-големите си творчески вдъхновителки - композиторките Мария Нейкова и Зорица Попова. Те са хората, които веднага след приемането му в Консерваторията безкористно му подават ръка, застават плътно до него и го напътстват. Поклона си пред майчинството той облича и в музика: стихотворението му "Майчица", написано през 1995 г. за едноименния албум, след 31 години най-сетне се превръща в песен по музика и аранжимент на Марио Кръстев.

Певецът сподели още, че леля му първа казва на родителите му, че може да пее, а той сам ходи на уроци и кандидатства в Консерваторията.

Георги Христов признава, че винаги е имал огромен респект към колегите преди него като Емил Димитров, Лили Иванова и Йорданка Христова.

Изпълнителят отбелязва 45 години на професионалната сцена (от 1981 г., когато започва едва 17-годишен) и 40 години от големия си пробив с емблематичният хит "Черно и бяло" през 1986 г.

Христов разкрива, че пътят му е белязан от завист, потискане на таланта и "удари под кръста". Вече е изградил защитна реакция и от над 30 години е "абсолютен единак". В ежедневието си се движи с наведена глава, води затворен живот и признава, че е много свенлив, но и бързо избухлив. Певецът подчертава, че никога не е бил "човек на някого" и не се е научил да коленичи, да се моли или да иска.

Централно място в живота на Георги Христов заемат публиката и музиката, която приема като най-върховно удоволствие. "Аз съм длъжен само на моята публика - тя никога не ме е предавала и аз никога не съм я предавал", категоричен е обичаният изпълнител.

Певецът споделя и болката си за днешна България, определяйки ситуацията като "пълен хаос". Мъчно му е за пенсионерите, хората с увреждания и липсата на социална политика. Макар да е живял в чужбина и да е имал предложения да остане там, той избира България и заявява, че тук е мястото му. Семейството, приятелите и публиката държат Георги Христов изправен, а той вече подготвя грандиозен концерт на 24 ноември в Зала 1 на НДК.