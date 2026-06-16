„Денят на истината" на Спилбърг се хареса най-много на българските зрители

Новият филм на Стивън Спилбърг „Денят на истината", който отново засяга тема НЛО, се хареса най-много на зрителите, сочат обобщените данни от киносалоните. Филмовата сага от над 150 минути, в която частна организация се опитва да попречи на излизането на „истината за НЛО" е гледана вече от 11 698 зрители и има 87 893 евро приходи, съобщава БТА.

На втора позиция е „Страшен филм", който е шестият поред от пародийната поредица. Как Синди и нейните приятели се събират, след като отново ги преследва маскиран убиец са гледали вече 23 728 зрители, а за двете седмици в кината приходите са 175 338 евро.

Трето място заема Backrooms, който е и трета седмица в кината. Историята за терапевт, който се опитва да спаси пациента си, са проследили 43 606 зрители, а приходите са 311 690 евро.

На четвърто място е втората премиера от миналия петък - хорърът „Обсебване". Историята на Мечката - служител в музикален магазин, който чрез свръхестествена играчка желае приятелката му да се влюби в него и случващото се след това са гледали 2 876 зрители, а парите от билетите им са 25 625 евро.

Пето място заема биографичният „Майкъл", който е втори месец по екраните у нас. Разказът за поп легендата в творческия му период до 1986 година е със 161 179 зрители и 1 173 249 евро приходи.

На шесто място е „Междузвездни войни: Мандалорецът и Грогу", продължение на тв сериала на „Дисни". Определяната като екстравагантна космическа мелодрама история е с 52 411 зрители, а приходите за месец в кината са 428 916 евро.

Седма позиция е за руската анимация „Котки в музея 2: Съкровищата на Египет". Новото приключение на четирикраките в Ермитажа е гледано от 7 320 зрители, а за десетте дни в кината приходите са 48 482 евро.

На осмо място е „Дяволът носи Прада 2", който е седма седмица по екраните у нас. Разделеното с двадесет години по-късно действие от първия филм, в което отново се вплитат интриги, мода и приятелство, е със 191 907 зрители, а приходите са 1 376 893 евро.

Девето място заема екшън-фантастиката - римейк на филма от 1987 година - „Господари на Вселената", който е втора седмица у нас. Приключението, което включва самоироничен сценарий и енергичен актьорски състав е гледано от 6 691 зрители и има 51 083 евро от билетите им.

На десето място е третата премиера от миналия уикенд - финландската анимация „Флийк". Помощта от Космоса за тийнейджър, който пострадва при инцидент и загубва способността си да ходи, както и прохождането му отново са проследили 1 261 зрители, а приходите от билетите им са 7 980 евро.

През миналият уикенд филми са предпочели да гледат 36 048 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 32 546 души, като най-голям е бил интересът към „Как да дресираш дракон".

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