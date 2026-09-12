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Годзила се завръща

Годзила се завръща

Поредният римейк за чудовището тръгва днес по кината Най-култовото чудовище в историята на киното се преражда. Годзила отново разрушава в пореден епи...

16 май | 6:10
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"Икономът" триумфира в САЩ

"Икономът" триумфира в САЩ

Филмът, който разплака Барак Обама - "Икономът", завоюва бокс офиса в киносалоните в Щатите. В лентата се разказва за чернокожия иконом, който служи п...

04 септември | 22:55
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