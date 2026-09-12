„Денят на истината" на Спилбърг се хареса най-много на българските зрители
Трето място заема Backrooms
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Трето място заема Backrooms
Новият официален трейлър на "Дяволът носи Прада" 2 вече е факт
През миналия уикенд в кината са влезли общо 33 836 зрители
Става въпрос за версията на "Дюн", заснета от канадския режисьор Дени Вилньов
Само за февруари са купени билети за $1,88 млрд.
Заповедта позволява провеждането на културни събития
Затварянето им заради коронавируса е необмислено твърди Асоциацията на българските киносалони
Всеки четвърти виенчанин прекарва отпуската си в града Повече от половината жители на Виена прекарват лятната си отпуска в Австрия, сочи проечването...
Три филма от поредицата "Бързи и яростни" предстои да излязат по екраните до 2021 г. Датите бяха оповестени от изпълнителят на главната роля и продуце...
Носителят на "Оскар" е великолепен в лентата "Закрилникът" След "Тренировъчен ден" (2001), увенчал с "Оскар" за мъжка роля Дензъл Уошингтън, актьорът...
Поредният римейк за чудовището тръгва днес по кината Най-култовото чудовище в историята на киното се преражда. Годзила отново разрушава в пореден епи...
Филмът, който разплака Барак Обама - "Икономът", завоюва бокс офиса в киносалоните в Щатите. В лентата се разказва за чернокожия иконом, който служи п...