„Денят на истината" на Спилбърг се хареса най-много на българските зрители
Трето място заема Backrooms
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Трето място заема Backrooms
София. От 2 години насам български филм не беше оглавявал класацията на най-гледаните филми у нас. Това успя да постигне "Живи легенди" по режисура на...
София. България получи една допълнителна квота за участие на зимните олимпийски игри в Сочи, научи „Стандарт нюз". Днес в Българския олимпийски комит...
Ростов на Дон. България имаше днес своя представител в щафетата с олимпийския огън за игрите в Сочи. Това бе генералният секретар на Българския олимпи...
София. Вече 10 дни хитовата лента на режисьора Мартин Скорсезе "Вълкът от Уолстрийт" е най-гледаният филм у нас, сочат обобщените данни от българските...