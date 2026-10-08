Костадинов: Когато КСНС се превърна в разговор между глухи, аз си тръгнах

В социалната мрежа Фейсбук, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, кандидат за президент, повдигна завесата и разказа на българските граждани какво се случи на изминалия Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Както винаги той използва разбираеми думи, за да достигне до всеки човек, дори до тези, които са апатични или отвратени от българската политика, съобщиха от партия "Възраждане".

Костадинов провежда различен разговор с българските граждани, за които многократно е казвал, че са единствените му началници. За разлика от всички останали, той говори открито и отговаря на всички въпроси, както на площада, така и в социалните мрежи. Да бъде близо до хората е призванието на Костадин Костадинов, да работи за тях и както често той самият казва “Роден съм да работя за хората”.

В привичния му стил на откровен и прям разговор той сподели в социалната мрежа подробности от КСНС.

“Съжалявам, че нямаше как целият български народ да види спектакъла, който се разигра вчера на Консултативния съвет за национална сигурност. Служебната президентка се опита да използва ситуацията с двата взривени кораба, за да използва Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) като инструмент в полза на предизборната си кампания. Подготвеният от нея проект за общо становище с хлъзгави и безсмислени формулировки, от които да бъдат доволни и евроатлантиците, и русофилите в България, обаче не беше приет.

Моята позиция беше, че страната ни трябва ясно да декларира своя неутралитет в тази война, като за целта денонсираме споразумението с Украйна (подписано от Гюров и подкрепено от Радев) и незабавно прекратим износа на оръжие за Украйна. След това предложих да заявим официално посредническа роля за прекратяване на конфликта. И двете ми предложения бяха отхвърлени от всички останали членове на КСНС.

От своя страна ДБ бяха предложили 7 предложения, които едва ли не обявяваха война на Русия. Те бяха подкрепени от ГЕРБ, ДПС и ПП, но бяха отхвърлени от мен и другите 6 члена на КСНС. В резултат ДБ, ПП и ДПС заявиха, че няма да подкрепят становището.

Г-жа Йотова въпреки всичко се опита да ги убеди да подкрепят изменен вариант на първоначалния текст, но това не се случи. Когато съветът се превърна в разговор между глухи, аз излязох и си тръгнах. Каква бе изненадата ми обаче, когато по-късно видях г-жа Йотова да твърди, че КСНС бил излязъл със становище след заседанието! По правилата на съвета, за да има прието общо становище, то трябва да бъде подкрепено от поне 3/4 от членовете. Само че от 11 члена 4 бяхме против, следователно общо становище няма - има лично мнение на г-жа Йотова, подкрепено единствено от ПБ, ГЕРБ и правителството. Това лично мнение обаче беше представено на медиите като мнение на КСНС.

Това деяние на г-жа Йотова показва безскрупулност от най-висок мащаб. Съжалявам да го кажа, но не може и не бива действащ президент на републиката да се държи по този начин. В никакъв случай г-жа Йотова не бива да продължава да изпълнява функцията на държавен глава. Абсолютно наложително е на изборите на 25 октомври тя да бъде сменена.

На финала ще споделя нещо друго. Вчера си купих най-новата книга на проф. Петър Иванов, "Агонизиращо общество". В книгата е направен безпощаден разрез на съвременното българско общество с неговите недъзи и пороци. Вчера, на заседанието на КСНС, видях агонизиращия политически елит на същото това общество.

Политиката на агонизиращия васалитет фалира. Време е за възраждане на суверенитета на България! Време е за различен избор с номер 11!”, написа Костадинов в социалната мрежа.