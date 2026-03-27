Костадинов каза как горивата и токът ще поевтинеят с 40%

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов се обяви категорично против идеята за държавни помощи за горива и храни, като определи подобни мерки като „ненормални“ и вредни за бюджета. Според него реалното решение за понижаване на цените не е в субсидиите, а в политически решения на национално ниво.

„Помощите за горивата са пари, които излизат от бюджета, т.е. от джоба на всички българи. Това е посегателство върху интереса на държавата“, заяви той.

По думите му, ако санкциите срещу Руската федерация бъдат премахнати в кратък срок, цените на горивата у нас могат да се понижат значително. „Ако санкциите паднат до края на седмицата, цената на бензина, на нафтата и на газа ще падне с 40% — без да дадем и една стотинка“, подчерта Костадинов.

Той отправи призив към управляващите формации да предприемат подобна стъпка, като посочи, че именно те носят отговорност за настоящата икономическа ситуация.

Костадин Костадинов коментира и темата за цените на електроенергията, като според него съществува възможност за рязкото им намаляване чрез премахване на плащанията за въглеродни емисии. „Ако премахнем тези разходи, ще имаме с 40% по-нисък ток. Това няма да е просто спад, а срив на цените“, заяви той.

Според председателя на „Възраждане“, подобни решения биха имали директен ефект както върху домакинствата, така и върху бизнеса в страната.

Костадинов акцентира и върху основното послание на предизборната кампания на политическата организация — необходимостта от възстановяване на националната независимост като условие за икономически растеж.

„Богати са само независимите държави. В историята няма богати колонии“, подчерта Костадинов.

По думите му, ако България действа като напълно независима държава, тя би могла незабавно да предприеме мерки за понижаване на цените на горивата и електроенергията, но това не се случва поради външно влияние върху управлението.

В отговор на въпрос с кои политически сили биха си партнирали, той бе категоричен: „Ние работим единствено и само с българския народ и на него ще разчитаме. На никого другиго не вярваме.“

В заключение Костадинов определи предстоящите избори като „момент на истината“, в който българските граждани ще решат дали искат промяна в икономическата политика и управлението на страната.

