Добра новина за инфлацията и въвеждането на еврото у нас

Страната ни продължава да покрива критерия за ценова стабилност за еврозоната и през месец юли,

става известно от последните данни на европейската статистическа служба Евростат.

Според Маастрихтските критерии инфлацията за последните 12 месеца не трябва да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта темпа на растеж на потребителските цени в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност.

Средногодишната инфлация в България за последните 12 месеца (за периода август 2024-юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г.), измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ),

възлиза на 2,8 на сто през юли,

като остава на същото ниво от предходния месец юни.

През седмия месец на настоящата 2025 година страните с най-ниска средногодишна инфлация са Ирландия (1,2 на сто), Франция (1,3 на сто), Италия и Финландия (по 1,6 на сто).

Това означава, че референтната стойност за изпълнение на критерия за ценова стабилност през месец юли възлиза на 2,86 на сто, колкото беше и през предходния месец юни.

Със средногодишна инфлация у нас от 2,8 на сто страната ни продължава да изпълнява този критерий.

На 8 юли тази година България получи финално "да“ от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година.

