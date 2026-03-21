Шефът на зърнарите с прогноза за поскъпването на суровини

Възможно е да се стигне до недостиг на торове и суровини, казва Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

- Г-н Проданов, какво ще е отражението на конфликта в Близкия изток върху цените на храните?

- Не мога да кажа, че ще има пряко отражение върху цените на храните, а по-скоро върху себестойността на производството. В нашия сектор цените са борсови и международни и към момента там не се забелязва повишение. По-скоро поскъпват суровините за производство – торове, горива, препарати. Всичко, което пряко или косвено е засегнато от войната, поскъпва. Това означава, че себестойността на продукцията ще бъде по-висока, което вероятно ще доведе до по-големи загуби в сектора от тези, които имаме в момента.

- Проблемите с природния газ и петрола, които рефлектират върху цените на горивата, ли ще са основният фактор за поскъпването?

- Факторите са няколко. Ограниченията в доставките на петрол повишават цената му, а това се отразява и на горивата. От друга страна, от този регион идва голяма част от природния газ и амоняка, които са основни суровини за производството на торове. Цените на торовете също вече са повишени. Възможно е да възникнат проблеми и с наличностите. В един момент Китай и Индия, които основно купуват природен газ и амоняк от този регион, може да се насочат към пазарите, от които и ние купуваме в Западното полукълбо. Това ще намали наличностите и може да се стигне до ситуация на недостиг на суровини и торове.

- Кои храни ще поскъпнат най-много?

- Не мисля, че ще има сериозно поскъпване на храните, защото те се търгуват на международни пазари. Към момента там не се наблюдава съществено увеличение. Ако има такова, то е пренебрежимо малко. По-скоро при крайните продукти може да има известно поскъпване заради косвените разходи – например за електроенергия и горива. Но за това по-точно могат да говорят преработвателите.

- Саудитска Арабия е сред водещите производители на азотни торове, които се изнасят през Ормузкия проток. Как конфликтът може да повлияе на този износ?

- В момента по-големият проблем не са самите торове, а суровините – природният газ и амонякът. Китай и Индия купуват основно тези суровини от държавите в региона и ако доставките бъдат ограничени, те ще останат без достатъчно суровина за производство. Имат известни наличности, но те не са за дълъг период – приблизително за около месец. Ако войната се проточи, проблемът може да се задълбочи.

- Към това се добавя и поскъпването на торовете от Украйна. Как всичко това ще се отрази на селското стопанство?

- Отразява се чрез повишаване на себестойността на производството, което води до големи загуби. Това не е проблем от днес. Той съществува вече три-четири години и ние многократно сме алармирали за него. За съжаление резултати все още няма, особено в настоящата политическа ситуация, в която възможностите за решения са ограничени.

- Как това може да се отрази на износа на български храни и суровини, особено на зърното, при положение че участваме в търгове за Саудитска Арабия и Египет?

- Към момента не мисля, че има сериозен проблем с транспорта. Възможно е да има леко увеличение на транспортните разходи, но то не е толкова съществено. Въпреки това следим ситуацията и ако се появят усложнения, ще сигнализираме.

- Има ли опасност от продоволствена криза заради тези и други фактори?

- Категорично не. България е голям производител на храни, поне в нашия сектор. Няма опасност от продоволствена криза. При плодовете и зеленчуците ситуацията е по-различна, но това не е свързано с войната, а е по-скоро структурен проблем – липсата на достатъчно българско производство. В нашия сектор наличностите са много големи – многократно над вътрешното потребление на страната.

- Кои са другите основни проблеми, пред които са изправени стопанствата?

- Те са много – поземлените отношения, сериозни пропуски в законодателството, високите цени на торовете и горивата, липсата на вода за напояване и ограничен достъп до напоителни системи, както и липсата на коопериране между производителите. Има много неща, които могат да се направят, но за това е необходимо редовно правителство с дълъг мандат и стабилно мнозинство в парламента. Всичко друго са временни решения.

- Стана ясно, че подготвяте и протестни действия. Каква е причината за тях?

- Подготвяме протестни действия във връзка с кадрови промени в рамките на Министерството на земеделието.

- Кога се очаква да се проведе протестът?

- Това ще стане ясно, след като получим необходимите разрешителни.

- Какви са очакванията ви?

- Очакванията ни са да не се правят кадрови промени в областните дирекции по земеделие в момент, когато кампанията вече е очертана и е в разгара си. Съществува риск процесът да не протече нормално. Ако се правят подобни смени, трябва да има ясна и обоснована причина, която да бъде публично обявена, за да знаят хората защо се случват. Не може решения да се вземат непрозрачно и да се правят политически чистки.

