Турция влиза в нова енергийна офанзива. Съюз с TotalEnergies за Черно море

Турската държавна петролна компания TPAO и френският енергиен гигант TotalEnergies подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда разширяване на сътрудничеството при проучването на нефт и газ в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Тюркийе тудей“.

Споразумението е част от по-широката стратегия на Анкара да се утвърди като регионален енергиен център. „В съответствие с нашата цел да станем регионален енергиен хъб, беше подписан стратегически меморандум за разбирателство между нашата национална компания TPAO и TotalEnergies“, заяви Байрактар. По думите му документът поставя акцент върху възможностите за съвместни проучвания в Черно море, както и върху участие в международни енергийни проекти.

Министърът подчерта, че партньорството е ключово за по-широката амбиция на страната да намали зависимостта си от външни доставки. „Докато работим за реализирането на нашата цел да превърнем TPAO в глобален енергиен играч, ще продължим да укрепваме пътя на нашата нация към пълна енергийна независимост, като съчетаем нашите превъзходни технически възможности с международен опит“, посочи той.

Новият меморандум идва след серия от подобни договорености с водещи световни компании като ExxonMobil, Chevron и Shell. Тези партньорства са част от целенасочената политика на Турция да увеличи вътрешния добив на енергийни ресурси и да ограничи зависимостта си от внос, като едновременно с това засили ролята си в регионалната енергийна архитектура.

