Турция влиза в нова енергийна офанзива. Съюз с TotalEnergies за Черно море
Анкара засилва амбициите си за енергиен хъб със стратегически партньорства
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Анкара засилва амбициите си за енергиен хъб със стратегически партньорства
Белград вече няма какво да обсъжда със САЩ и ще търси решение с Москва
Теория на конспирацията е тезата, че се удря Валентин Златев, каза Томислав Дончев
Депутатът от венецуелския парламент Карлос Папарони твърди, че Националната петролна компания се е опитала да изнесе държавни средства в България...
Милиардерът губи луксозно жилище и семейно ранчо, падат акциите на компанията му "Континентъл рисорсис" Да си богаташ в САЩ е хубаво. Но да си богата...