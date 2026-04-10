Скок на петрола на фона на блокиран Ормуз. Пазарът не намира спокойствие

Цените на петрола отново поеха в посока нагоре, но пазарът остава силно нестабилен заради напрежението в Близкия изток и ограниченията в ключови доставки. Въпреки ръста през деня, седмичната картина показва рязък спад, което подчертава колко крехко е равновесието. Инвеститорите реагират едновременно на сигнали за деескалация и на реални рискове за снабдяването. Основният въпрос остава дали пазарът ще се стабилизира или предстои нов шок.

Цените тръгват нагоре, но несигурността остава

Фючърсите на петрола тип Брент се повишиха с 1,79 долара, или 1,87 на сто, до 97,71 долара за барел. Американският лек суров петрол също поскъпна - с 1,70 долара, или 1,74 на сто, достигайки 99,55 долара за барел.

Въпреки този ръст, двата основни контракта се насочват към седмичен спад от около 11 процента - най-голямото понижение от юни 2025 г. Причината е временното облекчение на напрежението след крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран.

Удар по доставките от Саудитска Арабия

Пазарите остават под натиск заради сериозни съмнения относно предлагането. Атаки срещу енергийна инфраструктура в Саудитска Арабия намалиха производствения капацитет с около 600 000 барела дневно.

Допълнително, пропускателната способност на ключовия източно-западен нефтопровод е свита с приблизително 700 000 барела на ден. Това ограничава възможностите за износ и увеличава напрежението върху глобалните доставки.

Ормуз - тесният проход, който диктува цените

Трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен, като преминаванията са под 10 процента от нормалните обеми. Иран упражнява контрол върху движението и изисква корабите да се придържат към неговите териториални води.

Това превръща протока в ключов фактор за пазара, тъй като през него преминава значителна част от световния петрол и втечнен природен газ.

Геополитика и риск от нов ценови шок

Несигурността около бъдещето на Ормуз остава основният двигател на цените. Иран настоява за въвеждане на такси за преминаване на танкери - идея, която среща категоричен отпор от западните държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също предупреди Техеран да не предприема подобни действия, което допълнително изостря реториката.

Сценарии за пазара - от стабилизация до 190 долара

Конфликтът, започнал в края на февруари, вече е нанесъл сериозни щети върху енергийната инфраструктура в региона. По данни на JPMorgan около 50 обекта са засегнати, а 2,4 милиона барела дневно рафиниращ капацитет са временно изведени от експлоатация.

Анализатори предупреждават, че при продължаващи ограничения в Ормузкия проток цените могат да достигнат до 190 долара за барел. При възстановяване на потоците обаче се очакват по-умерени, макар и все още повишени нива, което оставя пазара в състояние на постоянна несигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com