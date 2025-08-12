Посочиха колите, които по-добре да купим на старо

Експерти от автомобилната индустрия посочиха автомобили, които могат да се вземат на вторичния пазар без притеснения - те са издръжливи, удобни и изгодни за притежаван. Тайната на тяхната издръжливост са надеждни двигатели с ресурс от стотици хиляди километри, висококачествени интериорни материали, които издържат с години, устойчивост на корозия, както и лесна поддръжка и налични резервни части.

В случая посочените автомобили са избрани от изданието GOBankingRates. Тези модели са на 6 години, като цените им са за американския пазар. Повечето от тях обаче са популярни и в Европа, където се радват на сериозен интерес от страна на потребителите, пише Аутомедия.

Тези коли е по-добре да се купуват на старо:

Toyota Camry

Hyundai Elantra

Mazda 3

Toyota Tacoma

Chevrolet Silverado 1500

Honda Accord

Honda Civic

Toyota RAV4

Subaru Outback

