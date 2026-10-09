Петролът поевтиня след изненадващ ход на Тръмп за Иран

Цените на петрола се понижиха тази сутрин, след като част от опасенията за доставките от Близкия изток отслабнаха. Причината е изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ няма да предприема атака срещу Иран преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Това успокои част от напрежението на пазарите, въпреки че рисковете около региона остават високи, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е основен ценови ориентир за Европа, поевтиняха със 72 цента, или 0,7%, до 103,53 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI отстъпи с 52 цента, или 0,6%, до 90,97 долара за барел.

Спадът идва само ден след силен скок на цените. В четвъртък Брентът поскъпна с около 4%, след като нови атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток, отново засилиха страховете за сигурността на доставките. Въпреки днешното понижение Брентът остава на път да приключи седмицата с ръст.

При WTI ситуацията е различна и контрактите се насочват към лек седмичен спад. Пазарът обаче следи внимателно и случващото се край Мексиканския залив, където приближаващ ураган вече доведе до прекъсвания на част от производството в САЩ.

Допълнително напрежение в петролната търговия внася и несигурността около Иран. Тръмп заяви снощи, че Вашингтон води „продуктивни разговори“ с Техеран и че не планира военна атака преди изборите през ноември. Изявлението му дойде след медийни информации, че Белият дом е разглеждал възможност за удар срещу Иран още преди тази дата.

Пазарите приеха думите на Тръмп като сигнал за временно намаляване на непосредствения риск от нова военна ескалация. Инвеститорите обаче остават предпазливи, тъй като напрежението в Близкия изток продължава да застрашава ключови маршрути за петролни доставки.

Затова и цените остават на високи нива въпреки днешното отстъпление. Всеки нов сигнал за военна ескалация, проблеми с корабоплаването или прекъсване на добива може бързо да върне силния натиск нагоре върху петрола.