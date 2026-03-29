Обратът е факт. Българите пазаруват масово в Гърция

Всяка седмица десетки автобуси с български туристи преминават границата със Северна Гърция, но не само заради забележителностите. Все повече хора използват пътуванията и за пазаруване, привлечени от по-ниските цени на редица стоки.

Разликите при някои продукти достигат до 30% в полза на гръцките магазини. Така се оформя нова тенденция - пазарен туризъм, който обръща ролите от преди години, съобщава бТВ.

Екскурзия и пазар в едно

За мнозина пътуването до южната ни съседка е съчетание на разходка и практична сметка. Туристите първо посещават местни забележителности, а след това се насочват към магазините.

„Ходихме в Нигрита, посетихме храма „Свети Георги“ и след това решихме да отседнем на пазар в Серес. Смятаме да си купим маслини, зехтин, по принцип и млечни продукти - сирене, мляко кисело“, разказва Мая Достумска.

Разлики в цените до 30%

Наблюденията на пазаруващите показват осезаеми разлики. „В България хубав зехтин за литър е 13, 12, 15, 16 евро, а тук излиза 8. Направи ми впечатление днес, че яйцата наистина бяха по-скъпи. Вчера в една от търговските вериги в Благоевград купих 10 яйца за 2,40 евро, а тук видях, че са доста по-високи“, казва Биляна Славчева.

Проверките в гръцките магазини потвърждават тенденцията. Килограм кашкавал се продава за около 12 евро, сиренето фета - около 11 евро, доматите са около 3,50 евро за килограм, а краставиците - около 0,80 евро. При перилните и почистващите препарати също се наблюдават по-ниски цени.

„Крайната калкулация, която си правя, като купя някои хранителни продукти, перилни препарати, козметика, е наистина от 10, 20 до 30% разлика в цената, в полза на гръцките продукти“, допълва Славчева.

Месото и интересът преди Великден

Интересът се насочва и към месото, особено в навечерието на Великден. „Свинското месо струва средно 7 евро. Агнешко още нямаме, ще имаме по-късно, ще има за Великден и още не мога да кажа на каква цена. Но да, много българи пазаруват месо оттук“, обяснява Фотис, собственик на месарски магазин.

Качество срещу цена

Освен по-ниските цени, част от българите посочват и качеството като основен мотив. „Ами, по-качествени са, може да не са по-евтини, но са по-качествени“, казва Ваня Соколова.

Други обаче подчертават, че българските продукти също не отстъпват. „Мисля, че и при нас също има много добра стока, която не отстъпва на гръцката!“, допълва Росица Радкова.

Обърнатата посока на пазаруване

Според екскурзоводи тенденцията е напълно обърната спрямо миналото. „Преди 20 и повече години гърците идваха да пазаруват в България. Сега обаче ние идваме тук. И пазаруваме тук, но не само хранителни стоки, а и в таверните - трима или петима човека за 30 или 50 евро могат да си хапнат вкусно“, казва Василка Димитрова.

Към това се добавя и разликата в доходите. От 1 април минималната заплата в Гърция ще достигне 920 евро - с около 300 евро повече от тази в България.

„Заплатите вече не можем да ги догоним никога!“, коментира една от туристките.

Гърците приветстват българските купувачи

Местните търговци приемат наплива положително. „Ние много се радваме, че нашите съседи идват в нашия град. Това е голяма радост за нас, защото подкрепят и нашия пазар“, казва Вуля.

Така градове като Серес, само на около 50 километра от българската граница, се превръщат в притегателен център за пазаруващи българи, които търсят по-изгодни цени и разнообразие - тенденция, която ясно показва променената икономическа реалност в региона.

