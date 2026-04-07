ОББ: Устойчивостта – от концепция към ежедневни бизнес решения

Устойчивостта и партньорствата са в основата на конкурентоспособността на бизнеса. Около този извод се обединиха участниците в събитието „Академия за устойчивост: пътят към устойчиви практики и процеси“, организирано от Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, и Клийнтех България. Форумът се проведе във Велико Търново, като събра представители на бизнеса, институциите и експертната общност. В рамките на програмата му те обсъдиха ключови теми, свързани с устойчивото развитие и зелената трансформация.

„Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на българската икономика и нашата цел е да помогнем устойчивото развитие да се превърне в ефективна възможност, а не пречка. За нас устойчивостта не е абстрактна концепция, а част от ежедневните решения, с които управляваме бизнеса си. Това не е модерна дума или еднократен проект, а начинът, по който успешно балансираме между икономическия ефект, хората и околната среда. Когато взимаме решения, ние искаме да виждаме дългосрочния ефект от инвестициите“, сподели Дияна Димитрова-Каменова, номинирана за изпълнителен директор „МСП банкиране“ на ОББ, която откри събитието.

От своя страна Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България, добави, че „Академията за устойчивост“ продължава да бъде успешен проект и подчерта, че бизнесът знае, че устойчивостта не е временна тенденция, а ефективно управление на ресурсите, намаляване на разходите и въвеждане на процеси, които водят до по-добри икономически показатели за малките, средните и големите предприятия. Мариела Цонева, заместник-кмет „Стратегическо, териториално и инвестиционно планиране и контрол“ на община Велико Търново сподели, че устойчивото развитие на община Велико Търново не може да се случва без помощта и засиления диалог между всички ключови страни – институции, бизнес, неправителствен сектор и граждани.

В своето обръщение към аудиторията Александър Пеев, генерален мениджър “Устойчиво развитие” на KBC Group в България акцентира, че най-големият ресурс, с който разполага човечеството, е способността да се адаптира, да намира технологични решения и да ги прилага, като устойчивото развитие означава да бъдеш адаптивен и подготвен – качества, които могат да осигурят стабилност в турбулентни времена. С изключително голям интерес от участниците във форума бе посрещната лекцията на д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ, който представи задълбочен анализ върху макроикономическата обстановка, данни за пазара на труда, инфлацията, банковите лихви и нагласите на бизнеса. Той очерта бизнес среда, характеризираща се с динамика и несигурност. Според представените прогнози икономиката ще продължи да расте с умерени темпове – около 2,7% през 2026 г., при инфлация около 3,9%. Това, по думите му, изисква по-добро планиране, ефективност и устойчиви стратегии от страна на бизнеса.

Събитието продължи с дискусионния панел, модериран от Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България, в който участваха Добромир Симидчиев („Хидролиа“ АД), Мая Кръстева („Инова Топ Грийн“ ЕООД), Митко Цонев („Валкреа“ ЕООД) и Мартин Минковски (ОББ), които представиха различни аспекти на устойчивото развитие, свързани с управлението на водните ресурси, енергийната ефективност, умните сгради и финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com