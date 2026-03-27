Минимален спад за еврото спрямо долара на междубанковия пазар

Еврото поевтинява минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия, сочат данни на германски финансови платформи. Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара, което е спад от 0,09% спрямо предходната сесия. Движението остава в рамките на ограничени колебания, характерни за последните дни на валутните пазари.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1539 долара, което показва леко отслабване спрямо официалните нива. Валутата остава под натиск от силния долар, който продължава да се подкрепя от очакванията за по-високи лихви в САЩ.

Спрямо другите водещи валути обаче еврото запазва по-добри позиции. То поскъпва с 0,02% спрямо британската лира до 0,8652 лири и с 0,08% до 0,9176 швейцарски франка.

Анализаторите отбелязват, че пазарите остават внимателни на фона на глобалната икономическа несигурност и напрежението около енергийните цени. Вниманието е насочено и към предстоящи решения на централните банки, които могат да окажат допълнително влияние върху валутните курсове.

