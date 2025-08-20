Избягвайте тези 5 бензинови кросоувъра, носят огромни главоболия

Изданието SUVNews събра пет кросоувъра, собствениците на които най-често се оплакват от повреди и високи разходи за поддръжка.

Затова и експертите съветват преди покупка внимателно да проверите историята на конкретен автомобил и да прочетете отзивите на собствениците.

Ако търсите кросоувър, който няма да ви накара да "живеете" в сервиза, по-добре е да обърнете внимание на доказани модели с прости атмосферни двигатели и достъпни резервни части, пише "Аутомедия".

Пет бензинови кросоувъра, които често се развалят:

BMW X3 (F25, G01)

Компонентите струват много, а квалифицираната поддръжка е още по-скъпа. За да поддържате такъв автомобил, имате нужда от солиден бюджет. В бензиновите версии често има проблеми с висок разход на масло, повреди на турбините и със скъп ремонт на охладителната система. При някои версии са възможни проблеми със захранването.

Audi Q5

Трябва да се има предвид, че електрониката в Q5 е доста сложна и всяка повреда в системата може да струва доста сериозна сума. В бензиновите двигатели TFSI често се срещат повишен разход на масло и проблеми с ангренажната верига, а собствениците трябва да се подготвят за скъпи ремонти на турбокомпресора.

Land Rover Discovery Sport

Британският премиум кросоувър впечатлява с комфорт, но не може да се похвали с надеждност. Добавете към това цената на резервните части, които често трябва да чакат седмици, и получавате кола, която може да се "настани" в сервиза за дълго време. Най-често срещаните проблеми в бензиновите версии са повреди на турбината и на охладителната система. Електронните модули при модела също са известни с това, че често излизат от строя, при това без предупреждение.

Peugeot 3008

Ремонтът на двигателя може да струва почти половината от цената на автомобила, а качествените части понякога са трудни за намиране. Най-често срещаните дефекти на бензиновото 3008 са бързо износване на ангренажната верига, проблеми с турбините и повреди на горивната система, която е особено чувствителна към некачествен бензин.

Nissan Qashqai (J11)

Бензиновите турбо двигатели DIG-T могат да бъдат неприятна изненада. Поради сложността на дизайна, ремонтите не са евтини, а при пробег над 150 000 км разходът на гориво се повишава. Основните проблеми на този Qashqai са изтичане на масло, бързо износване на турбокомпресора и повреди на катализатора. Безстепенна скоростна кутия (CVT) също не може да се похвали с надеждност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com