Важна новина за земеделците. Тръгват директните плащания

В Пловдивския панаир министърът на земеделието и храните Иван Христанов ще даде старт на националната информационна кампания за директните плащания през 2026.

Кампанията ще продължи до 23-ти април като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната, предаде БНР.



По време на информационните събития, експерти от министерството, представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при подаването на заявления за подпомагане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com