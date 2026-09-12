Важна новина за земеделците. Тръгват директните плащания
Започна национална информационна кампания
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Започна национална информационна кампания
Фермерите следва да подават заявленията си в общинските служби по земеделие
През следващата седмица започва информационната кампания за директните плащания
Производители алармират за недостиг на семена в Холандия и Германия
Новите правила и схеми на кампанията за директни плащания за земеделските производители през 2015 година бяха представени от министъра на земеделието...