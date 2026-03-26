Еврото застина спрямо долара, но поскъпва към други валути

Курсът на еврото спрямо долара остава без промяна в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута се задържа на стабилни нива в началото на деня, без резки колебания. Пазарите изглеждат в изчаквателен режим след последните икономически сигнали. Търговията протича при сравнително ниска волатилност.

Еврото се търгува на ниво от 1,1555 долара – без промяна спрямо вчерашното ниво. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1592 долара. Разликата между пазарния и референтния курс остава минимална, което показва относителна стабилност на валутата в краткосрочен план.

Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,14 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9163 франка и с 0,07 на сто спрямо британската лира до 0,8656 бр. лири. Това показва, че въпреки стагнацията спрямо долара, единната валута запазва известна сила на останалите пазари.

Анализатори отбелязват, че липсата на движение спрямо долара се дължи на балансирани очаквания за паричната политика както в еврозоната, така и в САЩ. Инвеститорите следят внимателно сигналите от централните банки, които могат да дадат посока на валутните пазари в следващите дни. Всяка промяна в лихвените очаквания би могла бързо да доведе до нови колебания в курса.

